廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02 中央社 高雄11日電



張廣德今天在臉書宣布投入立委選舉，要「讓所有的不一樣都可以不怕欺凌」。圖截自／臉書「不一樣都一樣 張廣德」 分享 facebook

高雄市「廣德家」香蕉煎餅店因不響應高市府「高雄觀光日」逆勢操作，引發罷韓、韓粉互嗆事件，老闆張廣德今天在臉書宣布投入立委選舉，要「讓所有的不一樣都可以不怕欺凌」。

張廣德在臉書貼文投入立委選舉，不過面對外界的關心和好奇，不管是市議員還是媒體聯絡，他一概不接電話，無法取得當事人的說法。

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廣德家香蕉餅店原設近駁二特區，因為業者不響應「高雄觀光日」活動，他逆勢操作說「罷韓可享免費煎餅，有（穿著或持有）挺韓元素者要漲價」，結果有韓粉誤闖，還當場飆罵其他排隊者「罷韓者去死」，雙方互嗆，廣德家餅店爆紅。

廣德家成了新聞焦點，業者遭韓粉出征、威脅，還收到冥紙恐嚇，房東拒再出租攤位，後來有善心店家及綠營市議員提供服務處讓業者繼續做生意也兼從事公益。

隨著新聞事件退燒，業者恢復平靜，今天他透過臉書廣德家發文，「一樣不一樣；我們都一樣」。1111的這一天不是購物節，同樣的代表每一個人都不一樣卻也都一樣。

貼文指出，「你我都是一個人也可以變成一群人，改變社會的眼光接納我們的不一樣，讓我們都一樣是這個家的一分子。中共極權正在滲透，使大家麻痺，即便知道卻要漠視，1111的香港讓你我都痛心，更加深了我要改變這個社會的決心、#若我不怕霸凌與極權_你願意支持我嗎？」

張廣德宣布參選高雄市第七選區鳳山區立委，「讓所有的不一樣都可以不怕欺凌」。他的貼文隨即受到關注，不僅過去支持他的民進黨高雄市議員聯絡未獲回應，媒體聯繫也未接電話。

張廣德要投入鳳山區選立委，民進黨立委許智傑表示，尊重參選人的權利，親民黨鳳山立委參選人秦詩雁指出，台灣民主政治成熟，民眾有參選權利，她樂見其成。