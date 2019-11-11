「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選
2019-11-11 20:20
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
「哪條公路是你心目中的第一名？」是年少時騎著野狼機車長征百餘公里的南橫公路，還是春天時飄落粉紅花瓣的六龜台27甲線陣雨樹路段。為找出全台十大最美公路，公路總局舉辦票選活動，即日起至12月1日，可透過網路投票。
「台灣最美十大景觀公路」票選活動展開，全台30條省道級特色公路角逐全台十美封號。票選的特色公路各有各有代表景色或橋梁，高市南橫公路甲仙大橋、六龜台27甲線陣雨樹廊道與田寮台28線月世界等路段都在候選名單上。
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南橫公路是三大橫貫公路之一，貫穿台南、高雄與台東山區交通，甲仙台20線南橫公路以57k處的三拱式甲仙大橋為代表景色，這座八八風災後重建的橋梁白天與夜晚景色不同。
台27甲線則是六龜區交通要道，北接台27線往荖濃、桃源，南接台28線往美濃，3k至6k路段種植的粉桃色陣雨樹，通常在3、4月間盛開，開花期馬路兩側可見繽紛花海，有人說它是粉紅浪漫公路，陣雨樹路段被列入候選名單。
田寮、旗山與內門一帶有月世界惡地地形，此次票選活動中，台28線18.5k至19k位處田寮區崇德至古亭段，道路兩側分布裸露泥岩景觀，寸草不生猶如月球表面。
票選開始後，各條公路都有支持群眾，南橫公路雖然道路中斷，對它情有獨鍾的民眾不少，希望高雄與台東兩地的南橫公路東西段都能入選。另有人說，走過北橫、中橫、南迴，心中最美的路段是南橫公路。
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