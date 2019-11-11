援助馬拉威12年 畢嘉士基金會發起募資

2019-11-11 20:12 中央社 屏東縣11日電



屏東基督教醫院透過畢嘉士基金會援助馬拉威醫療12年，馬拉威2008年與台灣斷交，但屏基醫護人員沒有間斷對馬拉威的醫療援助，因穩定資金不足，基金會決定發起固定捐款募資。

基金會表示，屏基醫護人員透過畢嘉士基金會在馬拉威的醫療援助，包括派醫護人員駐守馬拉威進行醫療、訓練馬拉威的醫護人員、教馬拉威民眾養雞、發展咖啡產業並在台灣協助銷售咖啡豆、建造學校廁所與濾水器，改善超過5000人的衛生條件、提供超過1000片布衛生棉與衛教宣導，讓生理期不再是女性的沉重負擔。

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另外，還提供獎助學金，幫助超過1000名孩子重返校園，有高達7成為女性；以及透過經濟培力扶持寡婦團體，超過60人得以自立養家。

基金會表示，馬拉威今年名列世界10大窮國第4名，以沒有內戰國排名，是世界第1窮，馬拉威與台灣曾有長達42年的邦交，在中國大陸的金援利誘下，2008年與台灣斷交，而至今仍有超過7成人口生活在貧窮線以下，每天的生活費不到新台幣60元。

基金會執行長周文珍表示，馬拉威深受愛滋病、霍亂、虐疾等疾病之害，目前除了愛滋病患仍有5000多名外，每年有超過4600名的嬰幼兒及5歲以下兒童，因為腹瀉而死亡。

「屏基為何沒有隨著當年斷交全員撤離？」屏基院長余廣亮因長期在馬拉威從事醫療服務、開設「彩虹門診」，獲得「醫療奉獻獎」，目前也是基金會董事，他表示，外交中斷，但馬拉威人的苦難沒有中斷，「我們放不下這些有需要的人」。

周文珍說，因為不曾離開，所以看見改變正在馬拉威不斷發生，但10幾年來的努力，很有可能隨時回到原點，目前因為穩定的資金來源不到1/3，各項計畫總得面臨斷炊危機。

畢嘉士基金會決定發起募資，以每月固定捐300元，希望號召超過800名捐款者一同加入「馬拉威關懷計畫」，基金會表示，如果每年能有穩定的300萬捐款，每年就可服務2800名學童及弱勢族群，改變因貧窮失去生命的困境，募資連結https://pse.is/KYW4C。