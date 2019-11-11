賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



澎湖縣政府今天在縣務會議決議續建大倉島媽祖文化園區，澎湖縣長賴峰偉更表示，會向議會報告此案，為澎湖創造最大的觀光效益。

澎湖大倉島媽祖文化園區，2011年由前澎湖縣長王乾發提出，但當年這項計畫因耗資5.5億元，澎湖縣議會雖通預算案，地方反彈聲浪仍不小，民進黨籍縣長陳光復繼任後，於2015年3月宣布停建，去年國民黨籍賴峰偉回鍋重任縣長又重啟討論，今天進一步在拍板，決定續建。

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澎湖縣政府工務處今天在在縣務會議針對馬公金龍頭、風櫃蛇頭山、湖西龍門裡正角、西嶼東台、白沙大倉島等5處媽祖文化園區場址分析利弊，最後仍選定大倉島為最佳場址。

澎縣府表示，縣府是以「以最低成本、最大效益」兩大原則評估場址，大倉島已投入3億取得用地、建造工程，基座結構經鑑定安全無虞，原址續建只需再編列約2.5億即可，其他場址尚需買地，進行用地變更、重編工程款。

縣府並更表示，大倉島之外的4個場址都位在澎湖本島，且已具盛名，再投入數億經費興建媽祖園區，效益有限。反觀大倉為內海中心，屆時世界最高的媽祖銅像（66公尺）完工後，將成為澎湖海上新地標，可帶動澎湖整體觀光發展。

賴峰偉強調，澎湖有台灣歷史最悠久的媽祖廟，媽祖文化更是珍貴的世界文明資產，媽祖文化與澎湖有深厚的歷史淵源，澎湖人卻讓大倉媽祖銅像流落外地多年，令人惋惜。今年9 月，議會、縣府先後到彰化考察大倉媽祖銅像存放處，府會一致認為，應儘速運回銅像，並擇定合適場所置放。