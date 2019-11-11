國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



國民黨金門縣黨部日前舉行第10屆區域立法委員金門縣選區民意調查，今天在中央黨部正式公布結果，金門縣黨部表示，民調各項數據都顯示現任立委陳玉珍一路領先，呈現壓倒性優勢。陳玉珍表示，未來將持續以一步一腳印，以不負鄕親付託。

金門縣黨部表示，此次民調委託世新大學及TVBS兩家專業民意調查公司負責執行，在本月8日至10日針對戶籍設在金門縣，年滿20歲以上具有區域立委投票權的選民，共撥打3萬8千多通電話，完成有效樣本2151份電話調查。

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金門縣黨部指出，民調結果陳玉珍一路領先，在黨內互比部分，陳玉珍以71.817%勝過李應文的28.183 %，陳玉珍獲過半的高支持度，陳玉珍正式披上藍營戰袍，代表國民黨參加2020大選，爭取連任大勢底定。

金門縣黨部表示，經由這次全民調的公開初選，建立起更公平、健全的提名機制，相信對於未來金門黨務發展將具有指標性的意義和遵循典範，影響深遠。