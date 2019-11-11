世界棒球12強 金門直播有看又有拿

2019-11-11 18:37 中央社 金門縣11日電



2019年世界12強棒球錦標賽複賽登場，回應金門熱血球迷，縣政府教育處今天宣布，明天中華隊對上韓國的關鍵比賽，從晚間6時在後浦16藝文特區辦理戶外直播，還有抽獎活動。

中華隊預賽中分別擊敗波多黎各及委內瑞拉，雖然最後一戰輸給了日本隊，仍以總成績2勝1負進入超級複賽，順利前進東京，爭搶2020東京奧運的門票。複賽今天起在東京千葉ZOZO棒球場開打，中華隊將與韓國隊、澳洲隊爭奪亞洲區奧運參賽權。

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教育處表示，這些賽事中最受台灣民眾矚目的莫過於明天晚上對上韓國的比賽，如果中華隊能順利贏球，2020年在東京再現台灣棒球魂的機率就大上許多。

教育處與觀光處攜手合作，明晚6時在後浦16藝文特區直播中華、 韓國之戰，除了幫中華隊加油，更希望提升金門民眾的運動參與率，同時活絡後浦16藝文特區附近商家。

這次除了準備超大螢幕進行現場直播，也備有專業運動主播與本地棒球教練擔任球評，現場說明台灣棒球歷史、世界12強棒球錦標分析及相關棒球規則，並在中場攻守互換時間進行問答遊戲及抽獎活動，讓民眾有得看還有得拿。