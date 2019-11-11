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影／高雄懸日再現民眾搶拍 錯過要等明年

2019-11-11 18:27攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

高雄市青年懸日美景又來了！高雄氣象站表示青年路懸日景色從11月11日開始，明後兩天都還有機會看見，錯過要等到明年1月才會再現。

根據中央氣象局預報，高雄市懸日景色已登場，青年路、中華路與民權路一帶往西觀測都可看見美麗的落日景觀，青年路道路寬敞、建築物高度適當，最適合拍攝落日景觀。今天傍晚懸日景色開始後，青年路與民權路口聚集不少拿著大砲的攝影愛好者，許多路口也有民眾拿著手機相機拍個不停，就是要留住這美好的夕陽景色，懸日最佳拍攝時間每天不同，今天下午是4點50分至5點05分，明後天又更晚一點，每天差5分鐘，預估周三的角度最好。

高雄氣象站主任陳文信表示，一年有兩次懸日景色，這幾天的雲層較少都有機會目睹懸日現象，不過提醒民眾夕陽光線強烈要做好保護措施，下次高雄市青年路再出現懸日時間落在冬至過後40天，大約是明年1月27、28日，拍照者要注意自身安全。

高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾...
高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，這兩天還有機會拍攝懸日奇景。記者劉學聖／攝影
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高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾...
高雄市懸日美景又來了！為了讓民眾安心取景，警方特地在青年與民權路口機動封路讓民眾拍照，懸日現身時現場相機、手機喀擦聲不停，還有人蹲在路口拍攝。記者劉學聖／攝影
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懸日青年高雄市

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