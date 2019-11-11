弟弟變學長 兄弟檔警察齊心守護金門

2019-11-11 18:17 中央社 金門縣11日電



金門縣警察局金城分局有對兄弟檔警員，弟弟鍾明峰已服務2年，哥哥鍾楷博棄醫從警成了弟弟的「學弟」，並在10月跟著弟弟到金門守護鄉親。兄弟齊心奉獻金門治安，傳為佳話。

任職於金城分局金城派出所的21歲警員鍾明峰，是台灣警察專科學校35期畢業，以優異成績畢業後分發到金城派出所服務，已累積了不少外勤及刑事偵辦經驗。

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26歲的鍾楷博則是就讀中山醫學大學心理學系時，受到弟弟鍾明峰從警影響，在前年大五時「棄醫從警」，順利考上警專36期，並於今年10月21日同樣以優異的成績分發到金門服務；更巧的是，他與弟弟分發在同一個派出所。

來自高雄的兩兄弟，在同單位服務能互相學習照應，家人為他們開心。身為學長的鍾明峰說，從小就對這份可以實現正義、維護治安及服務民眾的警察工作有濃厚的興趣，特別崇拜新北市長侯友宜在擔任台北市刑警大隊大隊長時，在南非武官官邸人質事件中的英勇表現，高中畢業後報考警專。後來幸運分發到民風淳樸的金門服務。

鍾楷博說，放假返家時，常聽弟弟在講述他刑案偵辦經驗及工作理念，對頗具挑戰性的第一線警察工作也漸漸產生興趣，希望未來能像弟弟一樣實現正義、維護社會治安；加上自己對心理系的出路有些疑慮，最後決定放棄從醫，毅然決然報考警專，成了弟弟的「學弟」，現在順利當上正式警員。

鍾明峰說，現在哥哥來和他一起巡邏、值班，兄弟工作和生活在一起，覺得很開心；鍾楷博則說，有弟弟當他的「學長」，讓他對這份工作更有信心。

金城分局分局長李益杰肯定鍾明峰平日的工作表現，並期許鍾楷博好好學習，兄弟倆互為表率，共同為金門的治安齊獻心力。