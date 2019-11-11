親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

縣府今年3月下旬推出屏東好貼薪政策迄今，已有142人穩定就業達6個月，每人3萬元獎助金將於11月15日起陸續發放，目前還有140個名額，符合條件的青年可踴躍提出申請。

為了鼓勵青年來到屏東就業及定居，屏東縣政府推動「屏東好貼薪」政策，鼓勵青年移居及返鄉穩定就業，只要自今年1月1日起戶籍遷移至屏東，並於屏東工作者，或原設籍屏東，108年後從外地返鄉工作者，工作滿6個月及12個月，可獲得共6萬元穩定就業獎助金。

另，為降低青年失業率，勞動部推出青年職得好評計畫，針對29歲以下的失業青年，提供諮詢、協助就業、補貼等服務，縣府為協助青年穩定就業，凡是完成青年職得好計畫的屏東青年，只要仍受僱於原同一事業單位，工作滿3個月，縣府將再加碼獎助1.5萬元、工作滿9個月，再加碼獎助3萬元穩定就業獎助金。

縣府表示，屏東好貼薪受理申請期間至今年12月31日止，將獎助600人，目前已核准460人，尚有140個名額，歡迎青年踴躍提出申請，屏東縣政府勞動暨青年發展處現場皆可受理報名或以郵寄方式寄送申請書，詳情請洽08-7558048分機507，或至勞動暨青年發展處網站查詢：（https://www.pthg.gov.tw/planlab/Default.aspx）。

圖為屏東縣政府。圖／本報資料照
圖為屏東縣政府。圖／本報資料照
分享

屏東縣政府青年

相關新聞

影／高雄懸日再現民眾搶拍 錯過要等明年

2019-11-11 18:27

防堵登革熱境外移入 高雄小港機場檢疫轉介開辦第二期

2019-11-11 16:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

大港開唱停辦遭圍剿 葉匡時：是廠商不辦

2019-11-11 14:21

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

30人揪路跑 為癌末同事集氣

2019-11-10 23:54

高雄水果外銷夯 比去年成長178％

2019-11-10 23:22

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

「為路人點一盞燈」長治送月曆

2019-11-10 23:09

高年級實習生 不怕苦闖出一片天

2019-11-10 23:00

邁入第9年 400多名美濃學子寫作談家鄉之美

2019-11-10 21:17

「一棒接一棒」賴清德陳其邁 齊推薦高市立委賴瑞隆

2019-11-10 19:39

毒癮者戒治福音 高市毒防局與醫院結合談中醫戒治

2019-11-10 19:22

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

雙11光棍節空虛寂寞？ 駁二「兜風」體驗愛的抱抱

2019-11-10 14:48

嘿唷拔蘿蔔 美濃白玉蘿蔔有教戰手冊

2019-11-10 14:10

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top