屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額
2019-11-11 17:09
聯合報 記者翁禎霞
／屏東即時報導
縣府今年3月下旬推出屏東好貼薪政策迄今，已有142人穩定就業達6個月，每人3萬元獎助金將於11月15日起陸續發放，目前還有140個名額，符合條件的青年可踴躍提出申請。
為了鼓勵青年來到屏東就業及定居，屏東縣政府推動「屏東好貼薪」政策，鼓勵青年移居及返鄉穩定就業，只要自今年1月1日起戶籍遷移至屏東，並於屏東工作者，或原設籍屏東，108年後從外地返鄉工作者，工作滿6個月及12個月，可獲得共6萬元穩定就業獎助金。
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另，為降低青年失業率，勞動部推出青年職得好評計畫，針對29歲以下的失業青年，提供諮詢、協助就業、補貼等服務，縣府為協助青年穩定就業，凡是完成青年職得好計畫的屏東青年，只要仍受僱於原同一事業單位，工作滿3個月，縣府將再加碼獎助1.5萬元、工作滿9個月，再加碼獎助3萬元穩定就業獎助金。
縣府表示，屏東好貼薪受理申請期間至今年12月31日止，將獎助600人，目前已核准460人，尚有140個名額，歡迎青年踴躍提出申請，屏東縣政府勞動暨青年發展處現場皆可受理報名或以郵寄方式寄送申請書，詳情請洽08-7558048分機507，或至勞動暨青年發展處網站查詢：（https://www.pthg.gov.tw/planlab/Default.aspx）。
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