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防堵登革熱境外移入 高雄小港機場檢疫轉介開辦第二期

2019-11-11 16:54聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

為防堵登革熱境外移入，高雄市自105年9月起在機場設置檢疫轉介站，針對疫區入境的國際移工及一般旅客，為發燒者進行登革熱快篩，並協助轉介傳染病高風險個案到指定隔離醫院就醫。衛生局今更在小港醫院舉行「檢疫轉介站第二期」啟動儀式，由小港醫院接手進駐，針對東南亞入境外籍勞工、外籍船員加強症狀監測，並將有症狀的旅客直接轉往小港醫院觀察。

衛生局疾管處說，根據統計，今年透過檢疫站快篩了33名入境時發燒旅客，經快篩後共有9人確診是登革熱並進行防蚊隔離，讓病毒無法進入社區中。小港醫院承接後，將第一線加強與移工雇主、遊客等溝通，以順利留置發燒個案，避免疑似個案帶著病毒趴趴走。

衛生局說，高雄是新南向樞紐城市，與東南亞等各國經商旅遊交流密切，自105年檢疫轉介站運作以來，防堵病毒入侵高雄，登革熱本土病例數從上萬例大幅下滑至數百例甚至個位數；2018年台南市首例屈公病境外移入個案、屏東市首例登革熱境外移入個案等，也都是透過檢疫轉介站轉銜就醫，進行防蚊隔離及醫療照護，免去南高屏地區民眾遭受傳染病威脅。

衛生局長林立人表示，小港醫院11月起承接機場檢疫轉銜業務，雖在實務上，不一定能百分百阻絕法定傳染病或登革熱，但歷經103、104年登革熱嚴峻挑戰，希望藉由醫院、疾管署等單位合作，在機場就能境外阻絕病毒，將每年面臨的挑戰和影響降到最低。

林立人也呼籲，新住民朋友回母國探親或旅遊、學習，應先了解當地疫情預先防範，萬一回國兩周內有發燒等疑似症狀，要趕快就醫告知旅遊史，讓醫師提高警覺，早點做快篩，讓防疫更快速。仲介公司更應讓入境移工進行健檢，雇主也要提高警覺，詢問移工身體健康情況，因發燒一周內體內還有病毒，如社區又有病媒蚊存在，可能過陣子登革熱就傳播出去了。

衛生局檢疫轉介站今年以來在機場擋下9名登革熱境外移入確診個案，今在小港醫院舉行「...
衛生局檢疫轉介站今年以來在機場擋下9名登革熱境外移入確診個案，今在小港醫院舉行「檢疫轉介站第二期」啟動儀式，將由小港醫院接手進駐，將有症狀旅客直接轉往小港醫院觀察。記者蔡容喬／攝影
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登革熱衛生局發燒

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