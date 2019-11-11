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雙11愛心義剪 年輕設計師滿滿成就感

2019-11-11 16:55中央社 記者楊思瑞台南11日電

台南一家髮型業者今天動員85名設計師，到11個安養機構為老人、孩童義剪。參與的年輕設計師楊佩樺說，朋友都在討論雙11折扣、搶購時，她能來為社會付出，心裡有種特別的成就感。

米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，這次的義剪單位北從台南最北邊的北門區弘能家園，南到高雄前金區的仙人掌社區復健坊，總共11個單位，估計服務超過400名長輩與孩童。選在雙11這天邀集年輕設計師參與，是希望各界在關注購物節有哪些好康優惠、討論購物清單時，也能把目光放在關懷弱勢。

許漢宗提到，米蘭時尚髮型從17年前開始舉辦義剪服務，從早期每年約數十場，到現在每年累計上百場。每每看到服務對象經由設計師精心巧手修剪髮型後，所流露的滿意喜悅表情，就是對大家最大的鼓勵。

年僅20歲的設計師楊佩樺今天參與義剪，親手為許多長輩提供服務。她說，長輩們在造型獲得一點改變後，心情明顯愉快多了。在周遭很多朋友都討論哪裡有折扣，要去搶購衣服、包包的同時，她卻可以來為社會付出，心裡反而有種特別的成就感。

髮型雙11剪髮公益活動

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