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橫山藝術季吉他高峰會 台、日、法吉他名家同台

2019-11-11 16:29聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

「2019橫山藝術季—吉思廣藝吉他高峰會」13日晚間7點邀請國內吉他演奏家蔡世鴻...
「2019橫山藝術季—吉思廣藝吉他高峰會」13日晚間7點邀請國內吉他演奏家蔡世鴻與法國Gab iel Bianco和日本西山隆行同台演出，免票開放聆聽。記者王昭月／翻攝
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「2019橫山藝術季—吉思廣藝吉他高峰會」13日晚間7點邀請國內吉他演奏家蔡世鴻與法國Gab iel Bianco和日本西山隆行同台演出，免票開放聆聽，機會難得。

樹德科大通識教育學院藝文中心表示，這場演奏會將展現吉他多元豐富、種類繁多的藝術特性，現場會透過聽覺、視覺及觸覺與觀眾互動，從吉他製造、吉他種類介紹、吉他展演藝術、名家手工吉他展示及吉他周邊商品展售等各面向帶來一場豐富的吉他嘉年華會。

策展人及演奏家蔡世鴻是「方圓之間」室內樂團團長暨藝術總監，法國演奏家Gabriel Bianco自5歲起開始彈吉他，9歲進入巴黎雷諾河學院音樂學院，2011年起在巴黎莫里斯拉威爾音樂學院任教，現在擔任阿姆斯特丹音樂學院客座教授，獲獎無數，被譽為當今最優秀的古典吉他手之一。

日本演奏家西山隆行24歲即擔任APO音樂學校和Ebisu-45的吉他與烏克麗麗老師，獲Tommy邀請在美國田納西州納什維爾「2010 CAAS大會」演出，成為CAAS首位日本表演者，2010年連續6年在CAAS表演，在東京世田谷設立musictail studio音樂學校。

這場音樂盛會演出地點在樹德科大圖資大樓2樓藝文廣場，開放聆聽。

樂團

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