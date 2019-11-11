脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市政府觀光局今天邀網路知名暢銷旅遊作家「旅行沙舟／張J」（右）擔任高雄11月觀光代言人，和副市長葉匡時（左）談高雄的旅遊點，行銷宣傳高雄觀光資源。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

高雄市政府觀光局今天邀網路知名暢銷旅遊作家「旅行沙舟／張J」擔任高雄11月觀光代言人，以旅遊帶路人的角色，行銷宣傳高雄觀光資源。副市長葉匡時意外脫口說，總統蔡英文的旅遊補助政策很好，高雄人要善用資源，馬上又補一句「但票不要投給她 」。

張J成長於高雄，曾任外商半導體工程師、汽車組件產業營業主管等職務，平日熱愛旅行，工作出差曾走訪超過20餘國，旅行經驗相當豐富；頻在網路分享個人旅遊心得，10個月他辭職全心投次旅遊寫作，轉換身分成為專職旅遊作家，網路人氣滿滿。高雄觀光局看中張J的旅遊作家角色，主動邀請擔任高雄11月觀光代言人，並選在11月11日雙11當天於高雄辦理見面會，推出各項觀光宣傳行程，進一步推廣高雄旅遊。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高雄市副市長葉匡時說，邀到知名旅遊作家、又是高雄人的「旅行沙舟／張J」來代言高雄觀光，就是希望透過他以旅人結合作家的身份，為高雄規畫系列的推廣活動，期透過他精簡的文字與景點美照的結合，來協助讓更多人認識高雄的美好。

葉匡時還說，張J是外商半導體工程師，有非常穩當的職業，「買7200萬元的豪宅都沒問題」，但他卻放棄了高薪，專心介紹旅行。

葉匡時還透露，最近他朋友到高雄來玩 ，介紹住商旅，1400元的旅宿費，因為交通部補助1000元，加上住進旅館又有夜市消費券200元，等於只付了200元來玩，「實在太便宜了!」，葉說，感謝蔡英文為選票一併發放利多，「大家盡量用，但票不要投給她 !」。並一再強調是要鼓勵大家多多善用資源。

高雄觀光局代理局長邱俊龍說，張J除將發表數則旅遊高雄的遊記外，更與觀光局攜手合作，推出粉絲零距離互動遊程，預計辦理1場公益旅遊講座及旅人帶路走讀哈瑪星輕旅行、高雄國際旅展旅遊分享會等主題活動。