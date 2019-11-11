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脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市政府觀光局今天邀網路知名暢銷旅遊作家「旅行沙舟／張J」（右）擔任高雄11月...
高雄市政府觀光局今天邀網路知名暢銷旅遊作家「旅行沙舟／張J」（右）擔任高雄11月觀光代言人，和副市長葉匡時（左）談高雄的旅遊點，行銷宣傳高雄觀光資源。記者謝梅芬／攝影
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高雄市政府觀光局今天邀網路知名暢銷旅遊作家「旅行沙舟／張J」擔任高雄11月觀光代言人，以旅遊帶路人的角色，行銷宣傳高雄觀光資源。副市長葉匡時意外脫口說，總統蔡英文的旅遊補助政策很好，高雄人要善用資源，馬上又補一句「但票不要投給她 」。

張J成長於高雄，曾任外商半導體工程師、汽車組件產業營業主管等職務，平日熱愛旅行，工作出差曾走訪超過20餘國，旅行經驗相當豐富；頻在網路分享個人旅遊心得，10個月他辭職全心投次旅遊寫作，轉換身分成為專職旅遊作家，網路人氣滿滿。高雄觀光局看中張J的旅遊作家角色，主動邀請擔任高雄11月觀光代言人，並選在11月11日雙11當天於高雄辦理見面會，推出各項觀光宣傳行程，進一步推廣高雄旅遊。

高雄市副市長葉匡時說，邀到知名旅遊作家、又是高雄人的「旅行沙舟／張J」來代言高雄觀光，就是希望透過他以旅人結合作家的身份，為高雄規畫系列的推廣活動，期透過他精簡的文字與景點美照的結合，來協助讓更多人認識高雄的美好。

葉匡時還說，張J是外商半導體工程師，有非常穩當的職業，「買7200萬元的豪宅都沒問題」，但他卻放棄了高薪，專心介紹旅行。

葉匡時還透露，最近他朋友到高雄來玩 ，介紹住商旅，1400元的旅宿費，因為交通部補助1000元，加上住進旅館又有夜市消費券200元，等於只付了200元來玩，「實在太便宜了!」，葉說，感謝蔡英文為選票一併發放利多，「大家盡量用，但票不要投給她 !」。並一再強調是要鼓勵大家多多善用資源。

高雄觀光局代理局長邱俊龍說，張J除將發表數則旅遊高雄的遊記外，更與觀光局攜手合作，推出粉絲零距離互動遊程，預計辦理1場公益旅遊講座及旅人帶路走讀哈瑪星輕旅行、高雄國際旅展旅遊分享會等主題活動。

葉匡時蔡英文高雄市消費券夜市

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