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紀念胡璉冥誕 胡敏越難忘爺爺金門最後行

2019-11-11 16:42中央社 金門縣11日電

今年是金門「現代恩主公」胡璉113歲冥誕，他的孫子胡敏越回憶，民國65年、才小6的他極力爭取與爺爺一起到金門，那是他人生首次金門行，沒想到卻是胡璉的最後一次。

胡璉座落在新北市新店區安康路的故居於43年興建完成，今年4月由新北市政府公告為歷史建築，文化部將在近日為「胡璉將軍故居 己亥新北市歷史建築」揭牌。

胡敏越與這棟房子情感深厚，他今天接受中央社記者專訪時指出，他出生當晚，爺爺即將出使越南而接受餞行，媽媽大腹便便出席；席間，他迫不及待出世，要趕在爺爺去越南之前，與爺爺見上一面。

袓孫倆因而特別有緣。胡敏越說，「爺爺特別偏愛我」，他名字中的「越」，就是胡璉紀念自己出使越南，同時期許孫子才能優越、修養豐滿，並品格完整。

出使期間，胡璉回台過60大壽，胡敏越表示，爺爺抱著才2歲的他照片就放在新店故居醒目處，還有1張他與兄姊的合照，這是胡璉從大使館爆炸後的廢墟中搶救寄回，胡家格外珍惜。

61年，胡璉卸下大使職務返台，回到新店的故居，當時胡敏越8歲。胡敏越說，爺爺的陝西腔重，講話文縐縐又嚴肅，小孩子都不太喜歡在爺爺旁邊，爺爺講2分鐘話，小朋友全都跑光，「只剩下我一個」。

胡敏越表示，胡璉晚年看著兒孫來去匆匆曾說「要不要我在院子挖個游泳池，你們就不會覺得無聊；或者我派個直升機接送你們，你們就不用那麼趕」。媽媽明白爺爺的言下之意，就要他留下來陪爺爺。自此每個週末和寒暑假，他都會去陪伴，祖孫同住了4年多。

65年，金防部歷任司令官受邀到金門提振士氣，身為首任司令官的胡璉帶著胡敏越同行。胡敏越指出，他向學校請假時，老師說以後去金門機會多得很，但他堅持「爺爺年紀大了，我就是要跟他去」，老師才准假。

到了金門，兩岸還在單打雙不打，胡敏越表示，這樣半夜睡不著，胡璉安撫地說空包彈沒有傷害，要他放心睡覺；第2天逛榕園，他看到滿地砲彈殼，不禁問「你還說沒有危險」，胡璉只好笑笑。

與爺爺相處了幾年，胡敏越說，彼此習慣相處模式，很慶幸爭取到金門行，「這是我人生第一次的金門行，誰知道卻是爺爺人生的最後一次」。隔年6月，爺爺過世。

胡璉去世後，胡敏越表示，不忍奶奶獨守空屋，他與父母搬回新店長住，直到98年他的職務調動才離開；6月間，他的一家人重返故居，「以住代護」，讓房子重新有了人氣。

胡璉生日是農曆10月11日。胡敏越指出，2年前，胡家決定不再使用農曆，改以每年11月11日紀念胡璉冥誕比較好記。今年家人依例以合唱及成立伯玉書法班紀念胡璉冥誕。

金門歷史建築

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