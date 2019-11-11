「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



馬拉威學童開心迎接新建廁所。畢嘉士基金會表示，馬拉威關懷計畫每年有超過300 萬元的服務資金需求，希望能號召穩定的捐款人。圖／畢嘉士基金會提供 分享 facebook

非洲國家馬拉威於2008年與台灣斷交後，過去長期在當地醫療援助的屏東基督教醫院，仍持續透過畢嘉士基金會守護馬拉威，延續台灣的友誼，不過每年的服務經費經常捉襟見肘，今年基金會決定發起群眾募資「馬拉威關懷計畫」，尋找定期捐款人；屏基院長余廣亮表示，「外交中斷，但馬拉威人的苦難沒有中斷，當地仍有超過5000名愛滋病患及孩童、寡婦，我們放不下這些有需要的人。」

畢嘉士基金會表示，若每年能有穩定的300萬捐款，就可以持續增設約60座濾水器、為二到三所小學建造6間廁所、資助250名獎助學金學生、提供185組布衛生棉，每年服務規模可嘉惠2800名學童及弱勢族群，改變因「貧窮」失去生命的困境。募資連結

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國力貧困的馬拉威與台灣曾有長達42年的邦交，但仍於2008年與台灣斷交，當地迄今仍有超過7成人口生活在貧窮線以下，每天的生活費不到台幣60元。

在兩國斷交的半年後，屏東基督教醫院決定自行籌錢，重返馬拉威，2013年更成立畢嘉士基金會，在馬拉威北部地區，推動改善居民生活條件的關懷計畫。

畢嘉士基金會在當地學校規劃建設濾水器，馬拉威小學生排隊取用乾淨飲水。圖／畢嘉士基金會提供 分享 facebook

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，由於當地缺乏乾淨的飲用水，導致年年爆發霍亂，基金會與國際組織「Malawi Water Project」合作，針對霍亂盛行的村落，建造可半永久使用又低成本的「生物沙濾式濾水器」，三年來已安裝超過115座，2020年盼能持續擴大範圍，規劃安裝60座。另外基金會也教導偏鄉婦女製作布衛生棉，提升婦女健康，連帶提升了女孩受教育的機會。

今年8月升上中學的Jean開心分享生活的改變，她原先像其他的馬拉威女孩一樣，很害怕月經來。因為買不起衛生棉，只能用粗布包住身體，不敢坐下來，擔心痛瘡與感染，更害怕滲出的經血，被看作「不潔」。畢嘉士基金會透露，未來若經費足夠，2020年就會規畫建設，符合當地需求的女性生理期更換室，降低女學生因為生理期等因素，造成的缺課或輟學。

貧窮曾讓第一名的Bertha無法升學；但透過畢嘉士基金會的獎助學金，及師長的一路照顧，她獲得了前進的機會，今年6月考上了夢想中的國立姆祖祖大學，她說「很感激在一萬公里外的台灣人，願意提供獎助學金，讓我也有機會回饋我的家鄉。」

畢嘉士基金會獎助學金受益者Bertha，於今年6月考上夢想中的國立姆祖祖大學。圖／畢嘉士基金會提供 分享 facebook

屏東基督教醫院院長余廣亮，過去長期在馬拉威從事醫療服務，並曾在當地開設「彩虹門診」照護愛滋病患，在外交中斷後，屏基並沒有選擇離開，目前他擔任基金會董事，仍持續推動馬拉威的援助計畫，他說「因為放不下需要的人」，這也讓數十年不變的台灣情誼，成為馬拉威人心目中的重要印記。

不過基金會周文珍也坦言，因為穩定的資金來源不到3分之1，各項計畫經常面臨「斷炊」危機；但如果號召眾人之力，以每月定期捐款300元估算，只要能號召800人一同加入「馬拉威關懷計畫」，畢嘉士基金會就能繼續改善當地的衛生、經濟條件。期盼聚集群眾的力量，將台灣之愛送到馬拉威。