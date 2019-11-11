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又來了！「髮蠟哥」直闖屏縣府 指名找潘孟安

2019-11-11 14:58聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現身，髮蠟哥說他日前屏東闖紅燈被開單，但不滿警方處置方式，堅持要潘孟安本人出面接受他的陳情，若不接受就要在屏東縣政府進行絕食抗議。

「髮蠟哥」本名何將財，上周四（7日）才抱著一袋冥紙跑到屏東縣警察局大門前，情緒激動並作勢要點火自焚，更揚言要死在屏東，大批警力連哄帶勸將上百公斤的「髮蠟哥」請上警車，化解一場騷動。不料，髮蠟哥今天再闖屏東縣政府，指名要找縣長潘孟安陳情。

髮蠟哥說，他有三點訴求，希望能整頓屏東警風，要求屏東縣警察局對相關員警究責；香蕉價格下跌，希望很會辦活動的潘孟安幫蕉農想辦法；最後希望能夠增加派出所預算，讓員警不用自掏腰包，購買辦公文具。

而「髮蠟哥」日前曾扮演菜販在雲林向韓國瑜下跪請命成名，後來一人分飾多角陸續遭網友起底而曝光，爭議不斷。知名直播主吳小哲今年9月遭擄走毆打，「髮蠟哥」也開直播直搗潮州，遭警方攔截。

「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現...
「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現身。記者江國豪／攝影
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「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現...
「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現身。記者江國豪／攝影
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「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現身。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府潘孟安直播主

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