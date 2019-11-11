又來了！「髮蠟哥」直闖屏縣府 指名找潘孟安

2019-11-11 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



「髮蠟哥」周末連續兩天發出預告，說要到屏東縣政府找縣長潘孟安陳情，今天果真準時現身，髮蠟哥說他日前屏東闖紅燈被開單，但不滿警方處置方式，堅持要潘孟安本人出面接受他的陳情，若不接受就要在屏東縣政府進行絕食抗議。

「髮蠟哥」本名何將財，上周四（7日）才抱著一袋冥紙跑到屏東縣警察局大門前，情緒激動並作勢要點火自焚，更揚言要死在屏東，大批警力連哄帶勸將上百公斤的「髮蠟哥」請上警車，化解一場騷動。不料，髮蠟哥今天再闖屏東縣政府，指名要找縣長潘孟安陳情。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

髮蠟哥說，他有三點訴求，希望能整頓屏東警風，要求屏東縣警察局對相關員警究責；香蕉價格下跌，希望很會辦活動的潘孟安幫蕉農想辦法；最後希望能夠增加派出所預算，讓員警不用自掏腰包，購買辦公文具。