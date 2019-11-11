高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄青年路懸日景觀再現，11月14日之前能看到落日美景。 聯合報系資料照 分享 facebook 高雄市懸日美景又來了！為迎接此次懸日景象，高雄市青年路在部分時段封路讓民眾拍照。高雄氣象站表示，懸日景色從11月8日開始，14日之前都還有機會看見，錯過要等到明年1月。

根據中央氣象局預報，高雄市懸日景色已登場，青年路、中華路與民權路一帶往西觀測都可看見美麗的落日景觀，青年路道路寬敞、建築物高度適當，最適合拍攝落日景觀。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

懸日景色開始後，每逢傍晚時分，青年路聚集不少拍照人潮。攝影愛好人士說，懸日最佳拍攝時間每天不同，今天下午是4點50分至5點05分，明後天又更晚一點，每天差5分鐘，預估周三（13日）的角度最好。

高雄氣象站主任陳文信表示，一年有兩次懸日景色，這幾天都還不錯，下次出現時間落在冬至過後40天，大約是元月份，拍照者要注意自身安全。