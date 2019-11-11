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高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄青年路懸日景觀再現，11月14日之前能看到落日美景。 聯合報系資料照
高雄青年路懸日景觀再現，11月14日之前能看到落日美景。 聯合報系資料照
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高雄市懸日美景又來了！為迎接此次懸日景象，高雄市青年路在部分時段封路讓民眾拍照。高雄氣象站表示，懸日景色從11月8日開始，14日之前都還有機會看見，錯過要等到明年1月。

根據中央氣象局預報，高雄市懸日景色已登場，青年路、中華路與民權路一帶往西觀測都可看見美麗的落日景觀，青年路道路寬敞、建築物高度適當，最適合拍攝落日景觀。

懸日景色開始後，每逢傍晚時分，青年路聚集不少拍照人潮。攝影愛好人士說，懸日最佳拍攝時間每天不同，今天下午是4點50分至5點05分，明後天又更晚一點，每天差5分鐘，預估周三（13日）的角度最好。

高雄氣象站主任陳文信表示，一年有兩次懸日景色，這幾天都還不錯，下次出現時間落在冬至過後40天，大約是元月份，拍照者要注意自身安全。

高雄懸日美景又來了，這幾天青年路吸引大批人潮聚集等待。記者劉學聖／攝影
高雄懸日美景又來了，這幾天青年路吸引大批人潮聚集等待。記者劉學聖／攝影
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懸日景色吸引人，民眾用專業相機或手機留下感動畫面。記者劉學聖／攝影
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懸日高雄市

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