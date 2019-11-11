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退休工程師洪義鵬 推魚菜共生採紅菱免划船

2019-11-11 12:56中央社 屏東縣11日電

在電機工程擔任研發長的洪義鵬，4年前退休，看到魚菜共生前瞻性，種植包括菱角等40幾種蔬果，循環水養殖寶石魚及加州鱸魚，成為國內少數魚菜共生能經濟性規模生產的農民。

「第一次看到菱角不是種在池子裏，而是在一條深長的大水槽裏」，50歲的洪義鵬說，退休後就想發展不同事業，看到魚菜共生有前瞻性，大膽嘗試，先將幾盆的青菜在小規模的房間試種，整整花了3年時間試驗，成功後才敢大投資蓋溫室。

300坪的溫室利用APP及自動環溫控制系統，種植包括菱角等各種短期蔬菜及瓜果類40幾種，循環水養殖寶石魚及加州鱸魚，賣魚與賣菜，成為國內少數魚菜共生能經濟性規模生產，供應餐廳及團購。

洪義鵬說，因為種的人不同，很多種植及養魚技術都是靠摸索而來，抽水後灌溉供給植物使用，循環水再回到大池養菌及增加溶氧強度回到池子中，魚的排泄物分解形成氮素，提供植物的養分，所以種出來的菜不輸地面上種的，青江菜、萵苣、青蔥等40幾種蔬菜都是長在水裏。

他指出，今年嘗試種菱角，生長情形良好，雖然種植數量不多，但每週收成幾百斤，而且新奇的是不用划船採菱角，站立著就可輕鬆採收菱角，連小黃瓜、美濃瓜也都種得成功，美濃瓜甜度甚至高達18度，比栽種在地面還甜。

洪義鵬表示，40幾種的菜是經過好幾次試驗，才決定能不能種，有些種類再怎麼種，就是不成功，現在這些菜都可以全年生產，而且不噴農藥，獲消費者歡迎。

洪義鵬指出，魚菜共生是一項新興農業，目前一般農民都小型生產，他將大部分積蓄投資在設備上，利用電機工程專長，研發出循環水利用，並且植物及動物都能互取能源生長，達到循環農業的概念，重要的是種出高品質的蔬菜。

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