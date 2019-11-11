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「國政配」成形 韓國瑜：無論多少抹黑都會堅定走下去

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28聯合報 記者徐白櫻蔡孟妤／高雄即時報導

高市議會今天進行質詢議程，民進黨籍7位議員合力出擊，共用康裕成時間火力全開質詢觀光局與教育局等局處。康裕成表示，市府觀光局「哈瑪星音樂季」是為取代大港開唱而辦，接獲廠商抱怨副市長葉匡時親打電話募款，合理懷疑市府透過此活動為韓國瑜選舉造勢，是為爭取年輕選票而辦。

有關大港開唱停辦一事，高市副市長葉匡時答詢表示，大港開唱的負責人主動說不辦，不是不讓他們辦，3百萬是中央為振興旅遊的經費，「我們是公開招標，是他們不來的」。

康裕成、高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、陳致中、李柏毅、何權峰出席市議會。康裕成一開始就對觀光局提出質詢，不滿主秘高美蘭請假未出席議會接受議員質詢，認為此舉是「藐視高市議會」。

康裕成表示，觀光局即將舉辦「哈瑪星音樂季」，請問錢從哪裡來？曾接獲廠商抱怨，高市副市長葉匡時打電話募款，質疑觀光局標案以小綁大，是因為大港開唱不辦才用這個活動來彌補，為何用中央補助的秋冬旅遊3百萬，又另包裝募款的1千萬來做選舉，合理懷疑是大港開唱被罵翻，為了年輕選票而辦。

議會休息時間，葉匡時受訪時進一步說明指出，大港開唱沒有申請，也不是市府不辦，是大港開唱的承辦人，當初主動說他不要辦。其次，音樂會（哈瑪星音樂季）是配合年底之前的耶誕節，市府還有很多其他活動，目的都是希望振興高雄觀光、旅遊，讓市民有更多的歡樂的時光。

葉匡時解釋，這個所謂的預算編列，基本上是指擴充可以擴充到1千萬，但是如果我們找不到財源的話，也不見得就會花這麼多錢。基本上，真正編列的預算目前是3百萬。

綠營高市議員合力出擊，質疑哈瑪星音樂季是為市長韓國瑜造勢的活動。記者徐白櫻／攝影
綠營高市議員合力出擊，質疑哈瑪星音樂季是為市長韓國瑜造勢的活動。記者徐白櫻／攝影
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大港開唱葉匡時韓國瑜

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