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「為路人點一盞燈」長治送月曆

2019-11-10 23:09聯合報 記者翁禎霞江國豪／屏東縣報導

屏東縣內埔鄉公所推路燈認養，路燈電桿上並會貼上認養人的姓名以表達謝意。圖／內埔鄉...
屏東縣內埔鄉公所推路燈認養，路燈電桿上並會貼上認養人的姓名以表達謝意。圖／內埔鄉公所提供
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為感謝及鼓勵鄉親參與路燈認養，今年鄉公所首創額外加贈限量水果月曆，盼能拉高認養率...
為感謝及鼓勵鄉親參與路燈認養，今年鄉公所首創額外加贈限量水果月曆，盼能拉高認養率。記者江國豪／攝影
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屏東縣內埔鄉、長治鄉相繼推出路燈認養，成效不錯，內埔鄉認養費一年1000元，已被認養600多盞，有人一口氣認養129盞，還低調說「什麼都不要」，義舉令人動容。長治鄉公所推認養一盞500元，認養就送水果月曆，各鄉作法不同，為路人點一盞光明，頗獲鄉民認同。

縣府工務處長楊慶哲表示，縣府近年大力汰換耗電水銀燈，全縣汰換4萬多盞，應已大幅減少鄉鎮的負擔，鄉鎮公所發起路燈認養，縣府只能尊重。

內埔鄉長鍾慶鎮表示，內埔鄉過去曾推路燈認養，一度中斷，他上任後參考其他地方作法，決定續推路燈認養，減輕公所的財政負擔，也加強與鄉民的連結。

根據鄉公所統計，內埔鄉內路燈有9000多盞，過去一年電費600多萬元，改成省電的LED路燈後，電費降到400多萬元，仍是一筆負擔，公所會將認養人名字製成貼紙，貼在路燈電桿。

公園暨路燈管理所長吳昌安表示，今年8月推出後，已有600多人認養，有人低調認養129盞，公所在認養貼紙上寫著溫暖語句：「您的愛心使人生的道路更明亮了」。

另，屏東縣長治鄉有5000餘盞路燈，每年路燈電費約300餘萬元，鄉公所去年推動認養計畫，目前約有2500盞被認養，認養路燈一盞500元，為鼓勵鄉親參與，今年認養路燈可獲得水果月曆。

鄉長古佳川表示，路燈電費對公所是龐大支出，但路燈對晚歸民眾有其重要性，照明度也影響交通安全、治安等，推動路燈認養，讓鄉民感受到路燈不僅是照明功能，更具溫暖人心的涵義。

古佳川也說，認養路燈和過年到廟裡點光明燈的意義相近，不只照亮別人，也造福自己，即日起至12月31日止，有意認養路燈者，可向長治鄉公所建設課登記。

認養屏東縣月曆電費LED

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