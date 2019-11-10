「你還好嗎」？今日張曉風留言給昔日張曉風

2019-11-10 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



屏東「南國漫讀節」自8日登場以來，60多位國內外知名文化人齊聚，展開近30場接力展演的劇場式講座，昨天有作家龍應台、鍾永豐及林生祥同台，今天則邀請作家張曉風南下，尤其張曉風回到自己的舊居寫下：「親愛的昔日的曉風：你還好嗎？我來問候你呢！今日的曉風」，彷彿一甲子的時光流轉只在一瞬間。

作家張曉風14歲時因父親工作南調，而隨著家人南遷屏東，她在這裡渡過了少女時代，她形容屏東為「溫暖的母親城」，迄今仍經常南下訪故友或參加文學活動。

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今天她南下參加南國漫讀節活動，特別先到潮州拜訪作家龍應台，下午再與作作郭漢辰對談「大時代的雪泥鴻爪」，其間她並回到自己以前位於勝利新村的舊居，坐在當年自己的房間內，留言寫下：

「親愛的昔日的曉風：你還好嗎？我來問候你呢！今日的曉風」，同時還記錄「今天上午10時30分探龍應台和她的隻雞（日產蛋七枚和一隻肥貓）」，看著78歲的張曉風留言給10多歲的曉風，雖是簡單幾句，仍讓讀者直呼作家之筆太深刻。而如今在舊居內，她的房間依然保留，同時也保留作家第一張書桌的位置。