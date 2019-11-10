親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

一張圖秒懂下周天氣！周三晚上變天又濕又冷

「你還好嗎」？今日張曉風留言給昔日張曉風

2019-11-10 21:53聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東「南國漫讀節」自8日登場以來，60多位國內外知名文化人齊聚，展開近30場接力展演的劇場式講座，昨天有作家龍應台、鍾永豐及林生祥同台，今天則邀請作家張曉風南下，尤其張曉風回到自己的舊居寫下：「親愛的昔日的曉風：你還好嗎？我來問候你呢！今日的曉風」，彷彿一甲子的時光流轉只在一瞬間。

作家張曉風14歲時因父親工作南調，而隨著家人南遷屏東，她在這裡渡過了少女時代，她形容屏東為「溫暖的母親城」，迄今仍經常南下訪故友或參加文學活動。

今天她南下參加南國漫讀節活動，特別先到潮州拜訪作家龍應台，下午再與作作郭漢辰對談「大時代的雪泥鴻爪」，其間她並回到自己以前位於勝利新村的舊居，坐在當年自己的房間內，留言寫下：

「親愛的昔日的曉風：你還好嗎？我來問候你呢！今日的曉風」，同時還記錄「今天上午10時30分探龍應台和她的隻雞（日產蛋七枚和一隻肥貓）」，看著78歲的張曉風留言給10多歲的曉風，雖是簡單幾句，仍讓讀者直呼作家之筆太深刻。而如今在舊居內，她的房間依然保留，同時也保留作家第一張書桌的位置。

屏東縣政府舉辦的南國漫讀節活動至11日止，連日來各領域的文化人，以各種方式一起呈現屏東精彩豐厚的人文歷史，相關活動場次可上「2019南國漫讀節」粉專活動頁面查詢。

作家張曉風今天坐在當年自己的房間內留言給昔日的自己。記者翁禎霞／翻攝
作家張曉風今天坐在當年自己的房間內留言給昔日的自己。記者翁禎霞／翻攝
分享
作家張曉風今天坐在當年自己的房間內留言給昔日的自己。記者翁禎霞／攝影
作家張曉風今天坐在當年自己的房間內留言給昔日的自己。記者翁禎霞／攝影
分享

屏東縣政府張曉風龍應台

相關新聞

「一棒接一棒」賴清德陳其邁 齊推薦高市立委賴瑞隆

2019-11-10 19:39

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

雙11光棍節空虛寂寞？ 駁二「兜風」體驗愛的抱抱

2019-11-10 14:48

嘿唷拔蘿蔔 美濃白玉蘿蔔有教戰手冊

2019-11-10 14:10

「老老照顧」成常態 慈濟高雄居家長照設置關懷團隊

2019-11-10 12:03

2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽 蓮潭畔熱鬧展開

2019-11-10 10:53

搶搭雙11光棍節風潮 高雄飯店業者湊熱鬧

2019-11-10 09:40

抓鬼拿獎金 金門民間設反賄選社團

2019-11-10 00:00

AR實境導覽／故宮典藏在佛陀館 動起來了！

2019-11-09 23:56

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

列車屏東遊 大啖粄條3兄弟

2019-11-09 23:43

雄女「30重聚」 社群、家訪找回1300人

2019-11-09 23:35

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

機械模型師轉當有機農夫 李金豐栽進快樂幸福農場

2019-11-09 17:08

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

屏東粄條文化節登場 藍衫平快粄條火車人氣夯

2019-11-09 19:19

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06
看更多

熱門文章

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

古坑綠色隧道 聽咖啡人說咖啡

2019-11-09 23:53

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

桃市中平商圈要特色 改造5店家

2019-11-10 00:20

南投封街拍懸日 千人擠爆了

2019-11-10 00:09

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19

消失21年中央書局 重返台中

2019-11-10 00:02

歷史建築遭拆彰縣府要求蓋回來判敗訴 憂引發不良跟風

2019-11-10 20:21

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

「你還好嗎」？今日張曉風留言給昔日張曉風

2019-11-10 21:53

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

把點串成線 中區老屋「活」了

2019-11-10 00:05

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

美食新天地／基隆冠軍漁夫鍋 料多吃得很滿足

2019-11-10 00:08

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

嘉縣首度辦救護技術交流競賽 考驗志工及警消默契

2019-11-09 23:32

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top