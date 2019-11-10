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馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

邁入第9年 400多名美濃學子寫作談家鄉之美

2019-11-10 21:17聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

美濃博士學人協會主辦的「美濃鄉土情懷作文比賽」邁入第9年，今天多達400多名美濃學子齊聚南隆國中接受考驗，國小低中高年級、國中組與高中組各有不同題目。主辦單位表示，評選結果共有87件作品入圍，質量俱佳，希望可以一直持續下去。

12年前，美濃地區青少年飆車及吸毒新聞頻傳令地方人士憂心，美濃博士學人協會發動捐好書、做好事活動，共募集8000本書籍，已故企業家黃永南建議舉辦作文比賽，後來更捐贈一千萬當公益基金，作文比賽得以延續至今。

作文題目依據學生年紀制定，全與家鄉有關。國小分三組，分別為低年級組（我的家庭真可愛）、中年級組（美麗的校園）、高年級組（有趣的校園點滴），另有國中組（發現我家社區的美）與高中組（創建美好的美濃未來）。

美濃博士學人協會表示，在少子化浪潮下，今年仍有400多位同學參加，非常不容易，評審老師們說，看著每位小朋友展現自信下筆寫作，讓人感到國家未來充滿希望。

第9屆美濃鄉土情懷作文比賽今天登場， 多達400多人參加。記者徐白櫻／翻攝
第9屆美濃鄉土情懷作文比賽今天登場， 多達400多人參加。記者徐白櫻／翻攝
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為培養學子養成閱讀習慣，美濃博士學人協會舉辦作文比賽。記者徐白櫻／翻攝
為培養學子養成閱讀習慣，美濃博士學人協會舉辦作文比賽。記者徐白櫻／翻攝
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美濃吸毒少子化

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