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「一棒接一棒」賴清德陳其邁 齊推薦高市立委賴瑞隆

2019-11-10 19:39聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

現任高市立委賴瑞隆爭取連任，今天下午成立旗津中洲競選總部，行政院副院長陳其邁與行政院前院長賴清德一前一後到場相挺，兩人沒有碰面。陳其邁表示，旗津過去是他的選區，後來交棒給管碧玲，現在要交給賴瑞隆，三人相加定會大於三，日後會在政院全力支持賴瑞隆政見。

下屆立委選舉，高市立委少一席，旗津原屬現任立委管碧玲選區，但下屆選舉合併納入第八選區（前鎮、小港），現任立委賴瑞隆選區擴大，競選團隊預計在旗津成立兩處競選總部，中洲總部今天先成立，擇日成立旗津總部。

中洲競選總部成立大會選擇在廣濟宮舉辦，行政院副院長陳其邁、行政院前院長賴清德與多名民進黨黨籍立委與市議員到場支持，無黨籍市議員李順進與一邊一國陣線的市議員陳致中也到場。

陳其邁表示，1984年開始在旗津參選，三次參選票數都不讓人失望，管碧玲將轉任不分區立委，接著要一棒接一棒，由賴瑞隆接任服務，一定可以一人當選三人服務；賴瑞隆努力讓台灣漁業從黃牌名單除名、成功爭取14億元預算改建前鎮漁港、另爭取5千萬改建中洲漁港，這些努力大家都看得見。

行政院前院長賴清德則說，賴瑞隆在高市府任內引入黃色小鴨，創造10億商機，又找來五月天當代言人，讓時任台南市長的他很羨慕；賴在立委任內爭取大林浦遷村一坪換一坪，連續7年獲得立院公督盟評鑑第一名，真的不簡單。

接著話鋒一轉，賴清德替蔡英文總統爭取選票。他表示，習近平說，九二共識沒有國民黨所說的一中各表的空間，只有一個中國與一國兩制，看香港就可以知道一國兩制下場，台灣是一個國家，自由與民主得來不易，請大家票投蔡英文、捍衛主權。

現任旗津選區立委管碧玲（左）將轉戰不分區立委，贈送象徵好彩頭的蘿蔔給接棒人賴瑞隆...
現任旗津選區立委管碧玲（左）將轉戰不分區立委，贈送象徵好彩頭的蘿蔔給接棒人賴瑞隆（右）。記者徐白櫻／攝影
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高市立委參選人賴瑞隆舉辦旗津中洲競選總部成立大會，場面熱鬧。記者徐白櫻／攝影
高市立委參選人賴瑞隆舉辦旗津中洲競選總部成立大會，場面熱鬧。記者徐白櫻／攝影
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行政院副院長陳其邁（左）假日輔選行程滿檔，他過去也曾服務過旗津選區，在台上特別有...
行政院副院長陳其邁（左）假日輔選行程滿檔，他過去也曾服務過旗津選區，在台上特別有感。記者徐白櫻／攝影
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行政院前院長賴清德（左二）授旗給立委參選人賴瑞隆（右一）。記者徐白櫻／攝影
行政院前院長賴清德（左二）授旗給立委參選人賴瑞隆（右一）。記者徐白櫻／攝影
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陳其邁賴清德2020選舉高雄市立委2020選舉

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