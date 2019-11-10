高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手
2019-11-10 16:57
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市即將進入農產品外銷貿易旺季，今天下午副市長陳雄文到小港巡看高雄市農產外銷出貨，農業局副局長王正一說，首登場的是六龜「蜜風鈴」蓮霧，在大陸超搶手，深圳市農產品集團與鑫榮懋集團透過高雄市上捷國際貿易公司採購，今天先出貨4個貨櫃。
高雄市農業局說，冬季外銷主力貿易水果有鳳梨、番石榴、香蕉、蜜棗、蓮霧。從11月下旬開始，高雄市已進入農產品外銷貿易旺季。
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農業局長吳芳銘說，今年冬季農產外銷布局，星馬市場番石榴、蜜棗與鳳梨，透過新加坡各大簽約大型超市集團進行上架。
加拿大市場主力是番石榴，外銷量持續成長，農業局邀有意願芭樂輸美打市場的貿易商與合作社完成研商討論，輔導農民團體優先建置符合美國規格的包裝廠以及輔導外銷供果園。
高雄市蜜棗布局加拿大市場的另一亮點，目前蜜棗尚未量產，高雄市今年爭取「雪麗」蜜棗的品種授權，輔導農民栽培新品種蜜棗，搶攻進入加拿大市場。
高雄市農業局說，大陸與香港市場是最台灣最大的貿易出口市場，高雄的鳳梨、蓮霧為最大宗，今年六龜的「蜜風鈴」蓮霧在大陸市場是非常搶手的水果。
高雄市農業局副局長王正一說，高雄市今年鳳梨、蓮霧外銷往大陸市場都創下高成長紀錄。深圳市農產品集團與鑫榮懋集團透過高雄市上捷國際貿易公司採購，今天先出貨4個貨櫃，載運高雄蓮霧800箱、芭樂400箱、鳳梨600箱、楊桃100箱與台東釋迦1000箱，運往深圳地區的大型市場。
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