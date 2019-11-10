親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

福州羽賽／不敵球王 周天成連兩年居亞

籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

2019-11-10 17:31中央社 馬祖10日電

連江縣首度舉辦的「遠鵬盃」老馬籃球賽今天落幕，50歲組由新竹老馬隊奪冠，60歲組由大江老馬隊封王；縣府秘書長張龍德強調遠鵬盃不會是最後一屆，明年還會繼續舉辦。

為推廣籃球風氣，宣揚活到老運動到老精神，今年首度由連江縣縣府主辦，連江縣體育會籃球委員會承辦，推出馬祖第1屆全國老馬籃球賽，同時為紀念發起人楊遠鵬，首屆定名為「遠鵬盃」，受到國內老馬隊伍熱情響應。

張龍德在開幕式上指出，馬祖是全國最後一個舉辦老馬籃球賽的縣市，終於完成最後一塊拼圖，也很開心看到許東嘉、昝家驤、曾增球等許多當年國手球星風采依舊。

縣府說，此屆賽事相當密集，4天要完成20場，老將奮戰精神令人佩服，經過口耳相傳，原來許多5、6年級少時的籃球偶像都在場上，雖然都已年過半百，但身手依舊不凡，還會為了幾顆球在地上爭奪，展現不輸給年輕人的鬥志，也值得年輕球員學習。

馬祖新竹體育

相關新聞

雙11光棍節空虛寂寞？ 駁二「兜風」體驗愛的抱抱

2019-11-10 14:48

嘿唷拔蘿蔔 美濃白玉蘿蔔有教戰手冊

2019-11-10 14:10

「老老照顧」成常態 慈濟高雄居家長照設置關懷團隊

2019-11-10 12:03

2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽 蓮潭畔熱鬧展開

2019-11-10 10:53

搶搭雙11光棍節風潮 高雄飯店業者湊熱鬧

2019-11-10 09:40

抓鬼拿獎金 金門民間設反賄選社團

2019-11-10 00:00

AR實境導覽／故宮典藏在佛陀館 動起來了！

2019-11-09 23:56

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

列車屏東遊 大啖粄條3兄弟

2019-11-09 23:43

雄女「30重聚」 社群、家訪找回1300人

2019-11-09 23:35

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

機械模型師轉當有機農夫 李金豐栽進快樂幸福農場

2019-11-09 17:08

高雄日僑小學50周年校慶 葉匡時感謝搭起台日友誼橋梁

2019-11-09 16:43

高市圖5周年慶 號召5位小壽星一起過生日

2019-11-09 16:38

高雄茂林雙年賞蝶季開跑 獵影高手照過來

2019-11-09 16:36

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

遏止登革熱疫情 高雄市動員4百人展開防疫總動員

2019-11-09 12:29

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

屏東粄條文化節登場 藍衫平快粄條火車人氣夯

2019-11-09 19:19

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

全民抓黑擺脫賄選島汙名 金門民間成立反賄選協會

2019-11-09 16:35

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

消失21年中央書局 重返台中

2019-11-10 00:02

雲林唯一的UNIQLO服飾新門市 本月15日盛大開幕

2019-11-09 21:53

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

古坑綠色隧道 聽咖啡人說咖啡

2019-11-09 23:53

南投封街拍懸日 千人擠爆了

2019-11-10 00:09

度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top