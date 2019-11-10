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雙11光棍節空虛寂寞？ 駁二「兜風」體驗愛的抱抱

2019-11-10 14:48聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

每年到了11月11日的「雙11光棍節」，單身人士總會有種空虛寂寞的心境，高雄駁二藝術特區當代館展出中的「不正經調查局」，藝術家蔡尚孚的互動裝置作品「兜風」，就以kuso手法撫慰單身者的心靈，只要騎上藝術家設計的腳踏車，腳踩幾下踏板，後方就會有一雙手環繞腰際，給騎車的人一個愛的抱抱。

高雄駁二藝術特區即日起至12月15日，在大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，邀請8位國內外藝術家，以幽默風趣方式描繪生活中難以言喻的荒謬或者矛盾情緒，讓民眾從平易近人、輕鬆歡樂的角度欣賞當代藝術。

其中，藝術家蔡尚孚作品最受到單身朋友歡迎，他擅長運用機動裝置，去觸動某一個生活想像，「兜風」是一座老舊的腳踏車機械互動裝置，踩動踏板會連動腰際的手進行環抱動作，體現令人嚮往的浪漫經驗。另一件作品「青春小鳥」也是感應機動裝置，藝術家幻想自己追求愛情，用與裙子相連的鳥籠代表女孩，鳥籠不斷旋轉，象徵不斷追求卻又不可求的青澀愛情。

高雄駁二藝術特區即日起至12月15日，在大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，藝...
高雄駁二藝術特區即日起至12月15日，在大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，藝術家蔡尚孚的互動裝置作品「兜風」，就以kuso手法撫慰單身者的心靈，特別適合光棍節來體驗。記者蔡容喬／攝影
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高雄駁二藝術特區即日起至12月15日，在大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，藝...
高雄駁二藝術特區即日起至12月15日，在大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，藝術家蔡尚孚的互動裝置作品「兜風」，就以kuso手法撫慰單身者的心靈，特別適合光棍節來體驗。記者蔡容喬／攝影
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藝術家駁二光棍節

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