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嘿唷拔蘿蔔 美濃白玉蘿蔔有教戰手冊

2019-11-10 14:10聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

歷經40天細心澆灌，白胖小蘿蔔紛從高市美濃平原冒出頭，正式宣告今年白玉蘿蔔採收季節到來，不少家長趁著假日帶小朋友體驗拔蘿蔔樂趣。美濃區農會表示，每周透過網路公告開放田區，便利遊客掌握訊息，即日起至12月都是蘿蔔豐收季。

美濃平原土壤肥沃，農民種植日本品種小蘿蔔行之有年，2013年美濃農會將「白玉蘿蔔」申請註冊，全台只有美濃生產的可以稱為白玉蘿蔔，跟其他產地出產的大蘿蔔有所區別。

今年美濃平原種植220公頃蘿蔔，農會依循傳統舉辦蘿蔔股東會活動，對外招募遊客投資田區種植，農民是受委託的專業管理人，會在採收時通知股東（遊客）前往田間採收作物。

除股東會方式外，許多農民採自由農場方式開放遊客入園採收，只要前往美濃區農會粉絲專頁，可隨時觀看採收田區訊息，事前與田主預約體驗時間，訊息每周按時更新。

以友善農法栽種蘿蔔多年的農民曾啟尚說，今年栽種期雨水豐沛，蘿蔔生長情況順利，自家栽種1.2分農地蘿蔔，另有玉米可搭配，會招待遊客喝飲料解渴，許多顧客都是熟面孔，每年都會相約來美濃採蘿蔔。

美濃區農會推廣部主任鍾雅倫說，要採蘿蔔可先上網掌握田區訊息，多 數農民是以每袋（約可裝10台斤上下）收費150元，或秤重方式收費，因開放遊客進入田區採收會有耗損成本，須計算進入售價；股東會適合公司團客，自由農場則是三五好友揪團可成行，兩者氣氛不同。

美濃農會擔任窗口，每周會將可採收田區訊息放上網路，遊客可據此預約與自行前往目的地...
美濃農會擔任窗口，每周會將可採收田區訊息放上網路，遊客可據此預約與自行前往目的地。記者徐白櫻／翻攝
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採蘿蔔季節到來，不少家長帶著小朋友到美濃體驗拔蘿蔔樂趣。記者徐白櫻／攝影
採蘿蔔季節到來，不少家長帶著小朋友到美濃體驗拔蘿蔔樂趣。記者徐白櫻／攝影
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今年白玉蘿蔔成長順利，遊客將採收好的蘿蔔抬出農地。記者徐白櫻／攝影
今年白玉蘿蔔成長順利，遊客將採收好的蘿蔔抬出農地。記者徐白櫻／攝影
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美濃農民

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