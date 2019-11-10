嘿唷拔蘿蔔 美濃白玉蘿蔔有教戰手冊
2019-11-10 14:10
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
歷經40天細心澆灌，白胖小蘿蔔紛從高市美濃平原冒出頭，正式宣告今年白玉蘿蔔採收季節到來，不少家長趁著假日帶小朋友體驗拔蘿蔔樂趣。美濃區農會表示，每周透過網路公告開放田區，便利遊客掌握訊息，即日起至12月都是蘿蔔豐收季。
美濃平原土壤肥沃，農民種植日本品種小蘿蔔行之有年，2013年美濃農會將「白玉蘿蔔」申請註冊，全台只有美濃生產的可以稱為白玉蘿蔔，跟其他產地出產的大蘿蔔有所區別。
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今年美濃平原種植220公頃蘿蔔，農會依循傳統舉辦蘿蔔股東會活動，對外招募遊客投資田區種植，農民是受委託的專業管理人，會在採收時通知股東（遊客）前往田間採收作物。
除股東會方式外，許多農民採自由農場方式開放遊客入園採收，只要前往美濃區農會粉絲專頁，可隨時觀看採收田區訊息，事前與田主預約體驗時間，訊息每周按時更新。
以友善農法栽種蘿蔔多年的農民曾啟尚說，今年栽種期雨水豐沛，蘿蔔生長情況順利，自家栽種1.2分農地蘿蔔，另有玉米可搭配，會招待遊客喝飲料解渴，許多顧客都是熟面孔，每年都會相約來美濃採蘿蔔。
美濃區農會推廣部主任鍾雅倫說，要採蘿蔔可先上網掌握田區訊息，多 數農民是以每袋（約可裝10台斤上下）收費150元，或秤重方式收費，因開放遊客進入田區採收會有耗損成本，須計算進入售價；股東會適合公司團客，自由農場則是三五好友揪團可成行，兩者氣氛不同。
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