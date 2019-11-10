「老老照顧」成常態 慈濟高雄居家長照設置關懷團隊

2019-11-10 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市林姓夫婦經營素食雜貨批發店，平日在旗津觀光市場協助環境整潔與資源回收，長年擔任慈濟環保志工。今年9月起，原本身體硬朗的夫妻兩人先後病倒，家中獨子疲於奔命，所幸慈濟基金會高雄居家長照設置的「法親關懷專案團隊」提供協助，讓兩人可安心在家養病。

84歲的林李元與77歲的妻子陳文珠住在高市小港區，兩人早年原本在旗津販售魚類加工產品，加入慈濟環保志工，義務在市場協助進行垃圾與資源回收分類，後來全心茹素，改賣素食南北貨。

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林姓夫婦年事已高，9月老公先病倒，隨後妻子也因照料疲累生病，雙雙住院治療，家中獨子必須在公司與醫院兩邊跑，出院後家中無人可全心照護。

慈濟高雄居家長照機構指出，得知林姓志工檔夫妻困境，機構替兩人量身訂製照顧服務組合，周一至周五是餐食照顧，兩天沐浴一次、洗髮與代購，週六則是家務協助，另安排職能治療師到宅服務，兩老生活便利許多。