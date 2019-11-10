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「老老照顧」成常態 慈濟高雄居家長照設置關懷團隊

2019-11-10 12:03聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市林姓夫婦經營素食雜貨批發店，平日在旗津觀光市場協助環境整潔與資源回收，長年擔任慈濟環保志工。今年9月起，原本身體硬朗的夫妻兩人先後病倒，家中獨子疲於奔命，所幸慈濟基金會高雄居家長照設置的「法親關懷專案團隊」提供協助，讓兩人可安心在家養病。

84歲的林李元與77歲的妻子陳文珠住在高市小港區，兩人早年原本在旗津販售魚類加工產品，加入慈濟環保志工，義務在市場協助進行垃圾與資源回收分類，後來全心茹素，改賣素食南北貨。

林姓夫婦年事已高，9月老公先病倒，隨後妻子也因照料疲累生病，雙雙住院治療，家中獨子必須在公司與醫院兩邊跑，出院後家中無人可全心照護。

慈濟高雄居家長照機構指出，得知林姓志工檔夫妻困境，機構替兩人量身訂製照顧服務組合，周一至周五是餐食照顧，兩天沐浴一次、洗髮與代購，週六則是家務協助，另安排職能治療師到宅服務，兩老生活便利許多。

居家長照機構負責人蔡清源表示，社會型態改變，許多家庭是雙老相依為命，截至108年底，大高雄65歲老人人口數為44萬5220位，佔全市人口總數16.6%，近4成家庭採老老照顧；因應高齡化社會來臨，慈濟高雄居家長照機構首闢「慈濟法親關懷專案團隊」，個管師、居服員、職能治療師與志工各司其職提供專業服務。

林李元（左一）因住院久臥導致下肢靜脈血栓，職能治療師（右一）提供居家復能治療服務...
林李元（左一）因住院久臥導致下肢靜脈血栓，職能治療師（右一）提供居家復能治療服務。圖／慈濟基金會提供
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慈濟長照資源回收

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