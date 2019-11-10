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2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽 蓮潭畔熱鬧展開

2019-11-10 10:53聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

「2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽」11月9、10日在蓮池潭水域熱烈登場，有來...
「2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽」11月9、10日在蓮池潭水域熱烈登場，有來自國內外7千多名好手參賽，如蛟龍般各顯身手展開競技。記者蔡容喬／攝影
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「2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽」11月9、10日在蓮池潭水域熱烈登場，共有來自美國等17個國家地區、21支國際好手競技，國內也有235支隊伍報名參賽，各隊伍選手如蛟龍般各顯身手展開競技，9日晚上更安排開幕典禮與選手之夜歡迎餐會，讓各國選手互相交流，今持續在蓮池潭展開精彩賽事。

9日登場的項目有200公尺競速直道賽，「國際標準混合組」奪冠的是樹豆龍舟隊，「國際小龍混合組」第一名正巨公司隊，「國際學生小龍混合組」由真理大學摘下金牌，「傳統大型龍舟混合組」奪冠的是巴卡瀧噯龍舟隊。

其餘「傳統小型龍舟混合組」、「國際標準公開組」、「國際小龍公開組」、「國際小龍女子組」及「傳統小型龍舟公開組」，也都完成賽事，共使用四種不同型式尺寸的龍舟，經初賽、複賽與半決賽後再進入決賽。

主辦單位高雄市體育會龍舟委員會總幹事朱文祥說，高雄是全國唯一在一年內，同時舉辦4場大型龍舟比賽的城市，龍舟競技在很多地方不只是端午節傳統民俗活動，很多國家都當成一種運動，像鄰近的香港，龍舟民間社團就多達2百多個，今年高雄城市盃龍舟錦標賽，不少社團組隊來高雄參賽，有些隊伍志在參加，甚至不知道比賽有獎金。

朱文祥表示，蓮池潭水域好，氣候佳，每年都吸引不少國外隊伍來台參與盛會，今年參與選手就多達7350人，對發展運動觀光旅遊有很大效益。　

「2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽」11月9、10日在蓮池潭水域熱烈登場，有來...
「2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽」11月9、10日在蓮池潭水域熱烈登場，有來自國內外7千多名好手參賽，如蛟龍般各顯身手展開競技。記者蔡容喬／攝影
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