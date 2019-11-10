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搶搭雙11光棍節風潮 高雄飯店業者湊熱鬧

2019-11-10 09:40聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄翰品酒店搶雙11商機，11月11日限時推出直播專屬限量折扣，雙人房每人特價1...
高雄翰品酒店搶雙11商機，11月11日限時推出直播專屬限量折扣，雙人房每人特價1111元起，兩人入住就能品嘗港飲料理，還送自行車一日遊。圖／高雄翰品酒家提供
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搶搭雙11光棍節風潮，飯店業者瞄準這股商機大推優惠折扣。高雄翰品酒店在11月11日早上11點11分推出限時24小時的客房搶購活動，雙人客房含早每人只要1111元。高雄國賓飯店推出「龍蝦之夜」。

迎1111高雄翰品酒店祭出一年一度熱銷最低的雙11好康優惠，11月11日在粉絲團直播開賣飯店熱門商品，包括雙人住宿一晚、當晚雙人套餐、翌日早餐兩客，每人只要1111元就能入住星級飯店享用美食饗宴，11月17日入住加贈自行車體驗行程，除了能以單車的方式輕快的走訪高雄鹽埕以及哈瑪星特色景點，還能品嘗在地美味小吃。

1111光棍節住房專案限二人或二人以上同行，一人1111元，兩人同行2222元，每房第三人起每人加價800元，以四人為上限。直播開始111分鐘內提早下訂加贈晚餐，限量50份，如果再加上政府祭出的補助方案，等於兩人付了1222元就可住宿一晚，還可以吃到早餐加晚餐加一日遊，光是用餐的價值就已經值回票價，怎麼算都划算。

業者表示，1111活動只開放一天24小時搶訂，入住日期到明年12月底，跨年、農曆春節、清明連假、端午及中秋連假不適用，假日每房加價500元，如此優惠的活動只在飯店官網販售，消費者可於11月11日當天早上11點11分起於飯店網站訂房系統訂房。

高雄國賓i River愛河牛排海鮮自助餐廳在11月15日晚上推出「龍蝦之夜」，提供九道中、西式龍蝦料理吃到飽以及無限量供應的香煎鐵板沙朗，CP值超高。

11月15日晚餐時段推出海鮮控最愛的龍蝦吃到飽，波士頓龍蝦以西式、粵式、川式料理手法幻化出龍蝦九味，滿足饕客刁鑽味蕾。每人1980元。

高雄國賓飯店11月15日晚上推出「龍蝦之夜」，提供九道中、西式龍蝦料理吃到飽以及...
高雄國賓飯店11月15日晚上推出「龍蝦之夜」，提供九道中、西式龍蝦料理吃到飽以及無限量供應的香煎鐵板沙朗，CP值超高。圖／高雄國賓飯店提供
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