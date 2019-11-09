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卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10聯合報 記者王昭月／即時報導

民進黨主席卓榮泰今天南下高雄為立委參選人邱議瑩站台，他表示，民進黨去年高雄市長及市議員選舉雖然挫敗，但這次高雄市立委選舉，民進黨不只有信心，而是有決心8席全上，揮出全壘打。

民進黨主席卓榮泰今午為邱議瑩輔選，他告訴選民，邱是「女金剛」型立委，為農民爭取權益當仁不讓，但此戰選民要認清「沒有前科的」，也別投給來分票的，唯一支持邱議瑩。

高雄第一選區今年呈現四搶一情勢，民進黨邱議瑩尋求三連霸，國民黨提名前高雄市議員王王齡嬌，前民進黨市議員羅鼎城改由台民黨推薦參選，前高雄縣議員黃輝芳女兒黃綉晶也宣稱代表郭家軍參戰。

卓受訪時也表示，歷經去年地方選舉挫敗，民進黨深切檢討，也進行人事改組，希望通過選票檢驗，高雄市八個選區，民進黨都是衛冕區，邱議瑩更是強大的衛冕者，他不只是有信心，更有決心8席全上。

至於屏東縣蘇震清是否納入民進黨不分區名單，卓榮泰則表示，黨內已開過多次會議，會在期限前完成提名，會做最後的處理。

民進黨主席卓榮泰今午表示，高雄市八個選區民進黨都是衛冕區，有決心八席全上。記者王...
民進黨主席卓榮泰今午表示，高雄市八個選區民進黨都是衛冕區，有決心八席全上。記者王昭月／攝影
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民進黨邱議瑩2020選舉2020選舉高雄市立委卓榮泰

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