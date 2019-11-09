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金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50聯合報 記者魏翊庭／金門即時報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，本月6日下午在金門烈嶼將軍堡海灘附近，發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，經防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今確定檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，已焚毀掩埋消毒，且監控當地養豬場初步檢驗均未發現異常。

金門縣防疫所6日下午接獲海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在將軍堡海灘發現約80公斤境外漂流豬屍，防疫所立即派員赴現場執行檢體採樣、消毒及就地焚毀掩埋作業，防疫所也針對現場人員、車輛及器械進行消毒，同時也監控烈嶼鄉8家養豬場。

另檢體即刻送畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。金門縣防疫所監控的8家養豬場，則所有豬隻未發現異常現象。

依金門縣防疫所回報，檢出地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常，持續由各鄉鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。

金門縣動植物所表示，由於金門縣地理位置接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。為確保產業安全，金門縣府將依據動物傳染病防治條例第28條第1項第1款規定，暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，等養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即解除管制。

金門烈嶼將軍堡海灘附近本月6日發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，今確定檢出非洲豬瘟病...
金門烈嶼將軍堡海灘附近本月6日發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，今確定檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，已焚毀掩埋消毒，且監控當地養豬場未發現異常。圖／金門縣政府提供
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金門烈嶼將軍堡海灘附近本月6日發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，今確定檢出非洲豬瘟病...
金門烈嶼將軍堡海灘附近本月6日發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，今確定檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，已焚毀掩埋消毒，且監控當地養豬場未發現異常。圖／金門縣政府提供
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非洲豬瘟金門養豬場

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