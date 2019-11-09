金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／金門即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，本月6日下午在金門烈嶼將軍堡海灘附近，發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，經防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今確定檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，已焚毀掩埋消毒，且監控當地養豬場初步檢驗均未發現異常。

金門縣防疫所6日下午接獲海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在將軍堡海灘發現約80公斤境外漂流豬屍，防疫所立即派員赴現場執行檢體採樣、消毒及就地焚毀掩埋作業，防疫所也針對現場人員、車輛及器械進行消毒，同時也監控烈嶼鄉8家養豬場。

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另檢體即刻送畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。金門縣防疫所監控的8家養豬場，則所有豬隻未發現異常現象。

依金門縣防疫所回報，檢出地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常，持續由各鄉鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。