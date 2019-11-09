屏東粄條文化節登場 藍衫平快粄條火車人氣夯
2019-11-09 19:19
聯合報 記者潘欣中
／即時報導
客家傳統美食年度盛事「屏東粄條文化節」今天在屏東縣內埔鄉農會前三角公園熱鬧登場，上千民眾大跳面帕粄舞，大啖客家粄條、越南河粉和閩南粿仔條「粄條三兄弟」的多元料理風味；藍衫冷氣平快觀光號「粄條火車微旅行」從新左營發車，沿途停靠九曲堂、屏東等站，在會場停留約1個小時，讓遊客飽覽南國明媚的山海風光與客庄景致。
屏東粄條文化節今年開拔到內埔鄉，除了彰顯地方特色美食，也透過活動舉辦讓客家傳統美食、異國米食文化能藉由活動帶入族群融合的精神，打造傳統產業再升級；除了在地20家業者每場提供限量創意粄條美食免費試吃外，也邀集在地學校、社區和社團加入，在開幕時和民眾共跳粄條舞，另有粄食DIY活動，讓親子共同體現客家美食文化。
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縣長潘孟安指出，縣府透過招募屏東地區具有潛力的粄食業者，由專家學者組成輔導小組，透過餐飲技術、店家經營及產品包裝方面的輔導，藉由年度的美食和產業交流，讓多元族群在屏東找到共通點，吸引更多民眾的注意，更重要的是帶動青年對家鄉味的肯定，繼而回鄉接手家業，讓粄食文化透過傳承大放光彩。
縣府客家事務處長陳麗萍說，今年除了粄條美食限量免費試吃、客家產業展售、音樂表演及客庄輕旅行外，也特別編了一曲象徵客庄美食的粄條舞，讓全場動起來；繼去年反映熱烈的「觀光號粄條列車之旅」後，今年再拉出鐵道迷夢寐以求的「光華號」，配合鐵道旅遊的方式讓民眾深度參與粄條節活動，同時參觀客家文物館、竹田驛站、佳冬客家村聚落、枋寮藝術村等富含客家人文風情的景點。
她說，下周六將移師台糖縣民公園，加入有燈籠燈海隧道、客家大聲響等節目；第2場火車微旅行將重現1966年出產的「光華號特快車」，被鐵道迷戲稱為「白鐵仔」，是50年代台灣陸地上最快的交通工具，來回於台南及大武間的縱貫線上僅安排6個停靠站，讓遊客體驗風馳電掣、過站不停的快感。
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