屏縣培訓傳承客家舞獅 學校社區動起來

2019-11-09 18:43 中央社 屏東縣9日電



屏東縣的客家傳統舞獅面臨失傳，縣府自民國95年起積極培訓，今年培訓14團，包括學校及社區等單位，共200多人參與，縣府客務處表示，除實體課程傳承，也透過影像紀錄典藏。

14隊舞獅隊在訓練6個月後，今天在內埔鄉登場的粄條文化節中表演，上場展現培訓實力與創新，為首發開演，帶給民眾傳統藝術新視覺。

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客家事務處長陳麗萍表示，在傳統舞獅技藝中，客家獅是較為獨特罕見的獅藝之一，獅口成方型，上下顎都能活動，走的步伐以七星步為主，加上表演時有財神（大面）與吉祥猴（小面）陪襯演出，增趣不少。

陳麗萍表示，縣府培訓客家獅除了以實體課程學習傳承，也透過客家獅影像紀錄典藏，並長期置於網路平台分享，除了讓生活影音浸潤其中外，各獅隊也能互相觀摩切磋，增進技藝，同時跨域運用不同領域的藝術元素，讓傳統民俗技藝能永續傳承並與時俱進。

今年度參與客家獅傳習培訓的學校及社區有長興國小、高樹國小、新豐國小、萬巒國小、內埔國小、僑智國小、豐田國小、富田國小、瓦磘國小、內埔國中、高樹國中、新園國中、麟洛新田社區發展協會等。

縣府今天舉行的「粄條文化節」，透過招募屏東地區具有潛力的粄食業者，經專家餐飲技術、店家經營及產品包裝的輔導，藉由粄條節讓多元族群在屏東找到共通點，發揚屏東的粄條文化。16日在台糖縣民公園還有1場系列活動，邀請「型男大主廚」主持人詹姆士與社區媽媽各自炒出家鄉美味。