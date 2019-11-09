機械模型師轉當有機農夫 李金豐栽進快樂幸福農場
2019-11-09 17:08
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
年紀半百的屏東縣牡丹鄉大梅部落農友李金豐，10年前還是機械模型師傅，看到農藥殘留引發的食安問題問題，他決定從台中搬回屏東老家當有機農夫；因是「門外漢」，有機栽植過程初期挫折多，他請教專家不斷改良種植短期葉菜和水果，今年申請有機認證通過，成為鄉內首位獲有機蔬果農，恆春半島國中小學陸續跟他接洽，盼穩定供應學校營養午餐。
排灣族的李金豐和多數族人一樣，高中畢業後就離開家鄉到都會區學一技之長，在台中市和友合夥開機械模型工廠，10年前有感於農藥殘留引發的食安問題嚴重，想到老家有塊5分大農地，決定返鄉投入有機栽植，租了塊農地想種有機水稻，請教農友如何栽植，發現問了10個人，有9個答案，最後經人介紹到中興大學請教專家，開啟他的有機栽植，之後就近請教高雄農改場專家。
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原先承租種的水稻田，李金豐發現若以有機方法栽植，常被鄰田的農藥間接汙染，又無法說服別人不要施用農藥，只好以友善方式耕作，插秧，施肥、管理過程請教專家，包括收割全用手工，去年租約到期決定解約，改將自家原種樹的5分多地改種蔬果，他將累積多年的經驗全部用在栽植蔬果，隔絕鄰地的農藥汙染，今年申請有機認證，一次就過關。
「到無到有的過程，辛苦卻甜美！」他說，因是靠車城四重溪較平緩的農地，卻是石礫地，用怪手將大石塊挖出，再小石頭一塊一塊撿出來，「幸福快樂農場」種的小白菜、青江菜等，都要供應附近學校學生營養午餐，也是美事一樁；妻子陳梅慈說，剛開始以為只是拿來自己吃，沒想到丈夫一頭栽進去了，返鄉10年，雖沒賺到大錢，但友善環境耕作維護自然生態，大家吃得健康安心，這才是人生最大的快樂和幸福。
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