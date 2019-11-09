陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



總統府祕書長陳菊今天上午出席賴瑞隆小港競選總部成立大會，陳強調自己在高雄市長任內很認真推動市政，在議會接受議員質詢也讓議員「問到飽」，暗喻韓國瑜不讓高雄市議員質詢，批評韓國瑜做市長不到幾個月，還拿不出政績就請假要選總統，高雄市議員藍綠各有不同看法。

高雄市國民黨籍市議員黃柏霖說，韓市長是依法請假，因為國民黨提名他參選中華民國總統，對高雄市民及高雄市議會有依法提出請假，韓市長上任後也做了許多事，像科丁教育，在韓國瑜當市長之前，一年才推3三個班，可是韓國瑜接任市長後，現在已完成186個班，有沒有推動好市政，是在首長有沒有用對人，如果用對肯做事的人，他覺得只要用對人，「並非一定要顧在高雄」，市政也可做得很好。

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至於，陳菊說她以前到議會都讓議員「問到飽」，如今韓國瑜卻限制議員質詢時間，黃柏霖說，當時修改議會規則是經過大會同意的，之前每個議員市政總質詢時間，他擔任議員以來都是一小時，後來民進黨改為45分鐘，這次國民黨已改為50分鐘，代表在議會質詢的時間是有增加的，並非把質詢時間完全切除掉。