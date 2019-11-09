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陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06聯合報 記者謝梅芬／即時報導

總統府祕書長陳菊今天上午出席賴瑞隆小港競選總部成立大會，陳強調自己在高雄市長任內很認真推動市政，在議會接受議員質詢也讓議員「問到飽」，暗喻韓國瑜不讓高雄市議員質詢，批評韓國瑜做市長不到幾個月，還拿不出政績就請假要選總統，高雄市議員藍綠各有不同看法。

高雄市國民黨籍市議員黃柏霖說，韓市長是依法請假，因為國民黨提名他參選中華民國總統，對高雄市民及高雄市議會有依法提出請假，韓市長上任後也做了許多事，像科丁教育，在韓國瑜當市長之前，一年才推3三個班，可是韓國瑜接任市長後，現在已完成186個班，有沒有推動好市政，是在首長有沒有用對人，如果用對肯做事的人，他覺得只要用對人，「並非一定要顧在高雄」，市政也可做得很好。

至於，陳菊說她以前到議會都讓議員「問到飽」，如今韓國瑜卻限制議員質詢時間，黃柏霖說，當時修改議會規則是經過大會同意的，之前每個議員市政總質詢時間，他擔任議員以來都是一小時，後來民進黨改為45分鐘，這次國民黨已改為50分鐘，代表在議會質詢的時間是有增加的，並非把質詢時間完全切除掉。

民進黨籍高雄市議員林智鴻非常贊同陳菊的看法，他說，韓市長今年是第一次自己編列預算，在府會之間完全沒默契的情況下，選擇逃避議會監督，這是非常不負責任的行為，且過去議會從人人問得到，變成現在市長找嘸人，更是大開民主倒車。

總統府祕書長陳菊今天上午在賴瑞隆小港競選總部成立大會中批評韓國瑜，高雄市藍綠議員...
總統府祕書長陳菊今天上午在賴瑞隆小港競選總部成立大會中批評韓國瑜，高雄市藍綠議員各有話說。記者謝梅芬／攝影
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