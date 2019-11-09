親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

刑事偵查佐勤前涉酒駕 高雄仁武分局自檢調影像送法辦

落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

高雄日僑小學50周年校慶 葉匡時感謝搭起台日友誼橋梁

2019-11-09 16:43聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市日僑學校今天舉辦創校50周年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝賀，並與日僑學校校長須田百合子在象徵祈福氣勢磅礡的太鼓聲中，共同開啟日僑學校校慶序幕。

高雄市日僑學校創立於1969年，2014年8月搬遷至苓雅區中正國小校舍，是全台第一所與在地學校共生的學校，目前有86位學生，在唱日本國歌前，先獻唱中華民國國歌，日僑學童專注領唱，讓現場有著滿滿的感動氛圍。

須田百合子說，日僑學校能夠在高雄長期經營，是因為高雄人熱情和善，讓孩子們可以安心、安全的在學校學習；期許在多年合作關係下，有更多學校能和日僑學校的師生建立「學習共同體」，互相交流學習。

為促進台日間的交流，該校日籍教師會教台灣教師製作道地的日式章魚燒，台灣教師也會教日籍老師包粽子；日籍教師還會在學期中會特别安排幾堂課，教中正國小5、6年級學生學日文，中正國小退休老師也會支援日僑學校的中文課程，透過文化間及課程間的交流，兩校形成緊密連結，也加深台日間的友好互惠，建立成功的國民外交模式。

葉匡時表示，日僑學校多年在高雄穩定耕耘，為兩地建立起溝通橋樑，在這個充滿多元文化的社會中，增進台日文化與語言交流，也拓展彼此的國際視野與國際觀，期盼日僑學校未來持續跟本市學校教育交流，讓兩國學子在互動中促進彼此信任，進一步增進兩國間的情誼。

高雄市日僑學校今天舉辦創校50週年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝...
高雄市日僑學校今天舉辦創校50週年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝賀，並與日僑學校校長須田百合子在象徵祈福氣勢磅礡的太鼓聲中，共同開啟校慶序幕。圖／高雄市教育局提供
分享
高雄市日僑學校今天舉辦創校50週年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝...
高雄市日僑學校今天舉辦創校50週年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝賀，並與日僑學校校長須田百合子在象徵祈福氣勢磅礡的太鼓聲中，共同開啟校慶序幕。圖／高雄市教育局提供
分享
高雄市日僑學校今天舉辦創校50週年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝...
高雄市日僑學校今天舉辦創校50週年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝賀，並與日僑學校校長須田百合子在象徵祈福氣勢磅礡的太鼓聲中，共同開啟校慶序幕。圖／高雄市教育局提供
分享

高雄市國歌葉匡時

相關新聞

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50

機械模型師轉當有機農夫 李金豐栽進快樂幸福農場

2019-11-09 17:08

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

高雄茂林雙年賞蝶季開跑 獵影高手照過來

2019-11-09 16:36

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

遏止登革熱疫情 高雄市動員4百人展開防疫總動員

2019-11-09 12:29

違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55

屏東監獄醬油還沒上架就搶貨 矯正聯展明星商品大集合

2019-11-09 07:23

負擔學貸利息 高市府：規畫高中職明年先辦

2019-11-09 00:16

高屏迎泡湯季 四重溪燈海賞楓

2019-11-08 23:27

巡訪高雄建設 陳其邁不忘酸韓

2019-11-08 23:03

屏縣架綠網 規畫4生態廊道

2019-11-08 22:59

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

小英高雄競總座落陳菊勝選地 母雞帶小雞聯合看板掛出

2019-11-08 21:55

屏東里港3社區照顧關懷據點成立 全縣佈建密度達75.38%

2019-11-08 19:15

屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日

2019-11-08 18:06

富味鄉技藝競賽 中山工商、同德家商參賽學生奪冠

2019-11-08 16:48

高屏地區1.8萬件動物路殺 屏東林管處擬畫4生態廊道

2019-11-08 15:07

屏東大武山劇場 國內外60多名文化人接力開講

2019-11-08 12:56

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施

2019-11-08 17:27
看更多

熱門文章

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32

違規逃不了！ 高市科技執法1路口首月抓730件違規

2019-11-09 11:55

林佳龍視察新竹線交通建設 將全力支持台1線替代道路

2019-11-08 19:28

「101高地」有360度美景 走171階登頂從基隆看台北101

2019-11-09 09:19

屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日

2019-11-08 18:06

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00

屏東監獄醬油還沒上架就搶貨 矯正聯展明星商品大集合

2019-11-09 07:23

新北雙溪增設女廁、改善地下道強化性別平等意識

2019-11-08 21:56

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

新北爭取企業志工 在全市29區插旗服務

2019-11-08 21:30

10大景觀公路 西濱白沙屯暫居冠

2019-11-08 23:56

流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區

2019-11-08 19:18

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03

陽明高中校長爭議 宋慶瑋到議會備詢

2019-11-08 23:48

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

台南購物節登場 好玩、智慧、好客、親民、有故事吸客

2019-11-08 18:45

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

台中轉運中心 月底起再增12線公車

2019-11-08 23:30

陳佩琪買菜宣傳南門中繼市場 否認干政指控

2019-11-09 12:05

文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44

草嶺古道芒花季 賞芒聽管弦樂

2019-11-08 23:41

台南「孔蓋」新工法 更平整抗滑

2019-11-08 23:15

清水地熱公園休園半個月 太平山今明延後開園

2019-11-08 23:34

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

高屏迎泡湯季 四重溪燈海賞楓

2019-11-08 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top