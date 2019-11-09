高雄日僑小學50周年校慶 葉匡時感謝搭起台日友誼橋梁
2019-11-09 16:43
聯合報 記者蔡容喬
／即時報導
高雄市日僑學校今天舉辦創校50周年校慶，高雄市副市長葉匡時、教育局長吳榕峯到場祝賀，並與日僑學校校長須田百合子在象徵祈福氣勢磅礡的太鼓聲中，共同開啟日僑學校校慶序幕。
高雄市日僑學校創立於1969年，2014年8月搬遷至苓雅區中正國小校舍，是全台第一所與在地學校共生的學校，目前有86位學生，在唱日本國歌前，先獻唱中華民國國歌，日僑學童專注領唱，讓現場有著滿滿的感動氛圍。
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須田百合子說，日僑學校能夠在高雄長期經營，是因為高雄人熱情和善，讓孩子們可以安心、安全的在學校學習；期許在多年合作關係下，有更多學校能和日僑學校的師生建立「學習共同體」，互相交流學習。
為促進台日間的交流，該校日籍教師會教台灣教師製作道地的日式章魚燒，台灣教師也會教日籍老師包粽子；日籍教師還會在學期中會特别安排幾堂課，教中正國小5、6年級學生學日文，中正國小退休老師也會支援日僑學校的中文課程，透過文化間及課程間的交流，兩校形成緊密連結，也加深台日間的友好互惠，建立成功的國民外交模式。
葉匡時表示，日僑學校多年在高雄穩定耕耘，為兩地建立起溝通橋樑，在這個充滿多元文化的社會中，增進台日文化與語言交流，也拓展彼此的國際視野與國際觀，期盼日僑學校未來持續跟本市學校教育交流，讓兩國學子在互動中促進彼此信任，進一步增進兩國間的情誼。
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