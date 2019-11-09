高市圖5周年慶 號召5位小壽星一起過生日

2019-11-09 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



高雄市立圖書總館迎接11月13日開館5周年，今利用周末提前舉行「5歲就會飛~高市圖總館5周年館慶活動」，邀請5名與市總圖同年同月同日生的小壽星讀者一起慶生，現場更湧入數百位親子切蛋糕、玩紙飛機同樂。5個小朋友住在高雄不同地方，出生沒多久就有高市圖借閱證，5年來借過100本書以上的好書，與圖書館結下閱讀的種子與緣分。

高雄市副秘書長張裕榮表示，高雄市有59個圖書分館深入地方，總圖則扮演文化地標角色，5年來不只提供市民休憩去處，更提升了心靈成長與豐富生命，市長韓國瑜上任後推出每月一書，就是希望能激發民眾閱讀、思考和想像，更進一步去實踐，在生活中創造無限可能。

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「誰說高雄沒有文化！」高市圖董事長、文化局長林思伶說，總圖5年來藏書從2百多萬冊成長到5百多萬冊，借閱量更高達1180萬冊，閱讀已成市民日常習慣，總圖更是來到高雄的觀光客必遊景點。

才5歲就常到圖書館借書的樂樂家住大寮，最愛看心理成長、昆蟲相關繪本，也常參加社區親子共讀活動；恩恩常去林園分館借閱繪本和有聲書；彬彬住在大樹，愛看床邊故事集，平日也會跟哥哥姐姐去大樹二館借書。