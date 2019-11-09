高雄茂林雙年賞蝶季開跑 獵影高手照過來

2019-11-09 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



時序進入冬天，數以萬計的紫斑蝶今年準時南下越冬，茂林紫蝶幽谷蝶影紛飛，形成絕美的生態奇景。配合一年一度的茂林紫蝶幽谷雙年賞蝶季起跑，茂林國家公園管理處今年首辦「蝶舞追蹤—紫斑蝶攝影馬拉松活動」，徵集攝影高手捕捉紫斑蝶曼妙舞姿，留下永恆之美，照片上傳登錄就有機會中大獎！

冬遊南台灣不可錯過的茂林紫蝶幽谷，現在已經紫蝶成群，靜待遊客造訪。今年的蝶況不錯，安排生態之旅正是時候。茂林「紫蝶幽谷」是米其林綠色旅遊指南評選三星級（最高級）的必遊景點，看過紫蝶奇觀的海內外遊客都印象深刻。

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茂林紫蝶幽谷雙年賞蝶季今天宣布開跑，茂管處今年別開生面首辦「蝶舞追蹤—紫斑蝶攝影馬拉松」活動，徵集攝影高手或是熱愛大自然的親透過鏡頭捕捉紫斑蝶曼妙舞姿，只要拍照上傳登錄照片，即有機會抽到大獎。

茂管處表示，今年也是紫斑蝶保育大放異彩的一年，茂林區除有珍貴的生態資源外，還有豐富的在地文化，每月舉辦的茂林魯凱護蝶市集，即邀請部落在地商家展售手工藝品、風味美食餐點、原住民童玩等，也有多項手工藝品DIY活動，適合各年齡層體驗。