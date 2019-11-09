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全民抓黑擺脫賄選島汙名 金門民間成立反賄選協會

2019-11-09 16:35聯合報 記者魏翊庭／即時報導

金門賄選民間社團「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」今上午正式成立，號稱全台第一個正式立案的反賄選民間社團，以醫師吳阿謹為創會理事長，並選出首屆不同黨派、橫跨士農工商的理監事，訴求「不要把年輕人的未來賣掉」，全民抓賄選，檢舉獎金將全數交給原檢舉人。

該協會表示，金門每逢選舉即「賄聲賄影」，甚至有「賄選島」污名，不僅監察院在針對烏坵「幽靈投票部隊」賄選的調查報告中，也談及此事；2009年時任法務部長王清峰還曾親到金門宣導反賄選，當時傳出1票1萬元的買票行情，金門恐怕淪為「買票不一定當選；不買票一定當選不了」。

該協會表示，全力支持政府查察賄選，會員也將全面布線配合檢警調查緝賄選，以求端正金門選風，盼能喚醒金門人忠直善良的本性，勇敢向「賄選」說不。

該協會表示，願意承擔責任，接受礙於人情不便舉發賄選的民眾檢舉，賄選案經法院判刑，法務部所發檢舉獎金，如總統、副總統選舉賄選檢舉獎金最高1500萬元；立委選舉賄選檢舉獎金最高1000萬元，將全數轉交原檢舉人。 

該協會今年8月17日召開發起人會議及籌備會議，通過章程草案，發起人名冊及會議紀錄等報請金門縣政府社會處准予核備；今上午召開首次會員大會，正式成立金門反賄選協會聯盟，並順利選舉首屆理監事，有教授、醫師、退休校長、軍官民代及市井小民。

今天會中，理事翁明志率先拋磚引玉，捐1萬元反賄選活動經費，理事長吳阿瑾及常務監事林金量也響應，各捐1萬元。

金門反賄選民間社團「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」今上午正式成立。圖／金門縣...
金門反賄選民間社團「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」今上午正式成立。圖／金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會提供
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