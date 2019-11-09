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雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄女中今舉辦創校95年校慶，首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，在學校活動中心席開63桌，有6百多名雄女77、78屆校友回娘家。召集人郭淑靜說，30重聚是校友們多年來的心願，一路走來克服重重難關，寄出近2千封尋人信，在熱心校友透過社群軟體動員下，兩屆共找回近1300人。畢業30年的儀隊校友更持槍上場演出，英氣煥發模樣依舊吸睛。

77屆儀隊隊長雷文宜說，為準備30年同學會上持槍表演，聚會前一個月號召了兩屆10多名校友，共演練了3次，不少人竟還記得槍法，有人為能重新「擠」進儀隊服，從4月至今減去10多公斤；78屆隊長蘇麗盈是科技公司負責人，她感性表示，一摸到槍跟刀的那一剎那，當年苦練的記憶全都浮現，也彷彿立刻回到18歲少女年代，休息時間還會勾著同學手約上廁所。

當年校長，現已高齡90歲的師蔚霞，因腳傷不克出席，仍錄影片與同學重溫青春年少的時光，她表示，本應回來同聚一堂，但醫師跟她說「妳現在90歲，已不是19歲」，這次錯過，此生難待，對她是很大的遺憾；她在雄女30年，退休25年，仍常想念每年畢業的一千多位校友，希望大家回到母校，能回想起少女時代那段快樂時光，也時時刻刻以校為榮。

同是雄女校友的現任校長林香吟表示，畢業30年的校友今年約50歲，正是收成先前奮鬥成果，開啟人生另一個階段的時刻，舉行30年同學會是迎接百年校慶的暖身，希望明年能陸續舉辦40年、50年同學會，把南部的校友們都找回來，透過社會鏈結形成一股強大力量。

雄女校友葉娜慧說，高中畢業30年大約正值近50歲，在事業上的奮鬥衝刺暫時告一段落，孩子也大多就讀高中、大學，已是可以開始放手的階段，「此時找回年輕時代的自己是最佳時刻！」同學重聚間聊的都是當年回憶，不再是談工作、談老公、談孩子。

高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來6百多位畢業30、31年的校友回娘家。記者蔡容...
高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來6百多位畢業30、31年的校友回娘家。記者蔡容喬／攝影
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高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，當年兩屆儀隊校友...
高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，當年兩屆儀隊校友也持槍上台表演，有人為能「擠」進儀隊制服，半年內火速瘦身10多公斤。圖／高雄女中提供
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高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，有同學特別相約穿...
高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，有同學特別相約穿上當年最愛的牛仔吊帶褲，重溫少女時代。記者蔡容喬／攝影
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高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，在學校活動中心席...
高雄女中首次舉辦「30重聚」，迎來畢業30、31年的校友回娘家，在學校活動中心席開63桌，有6百多名雄女77、78屆校友回娘家。記者蔡容喬／攝影
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