台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



分布於中亞、南亞、歐洲和非洲的西方澤鵟，日前現身墾丁龍鑾澤，是台灣有史以來首筆確認紀錄。圖／吳嘉錕提供 分享 facebook

在屏東恆春鎮經營民宿的鳥友吳嘉錕，上月底將他在龍鑾潭北岸濕地拍到2隻澤鵟打架的照片分享臉書上，眼尖的資深鳥友發現其中一隻羽色與常見的東方澤鵟明顯不同，研判是非常稀有的西方澤鵟，經台南市野鳥學會理事長潘致遠（中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會的前任委員）確認是西方澤鵟雄成鳥，也是台灣有史以來首筆確認紀錄。

「牠真的是迷了非常、非常遠的路！」屏東野鳥學會說，東亞地區常見的東方澤鵟不同，西方澤鵟分布於中亞、南亞、歐洲和非洲，在東亞的紀錄非常少；台灣歷史上僅在1865年的文獻中有提到台灣博物學開創者斯文豪氏在高雄記錄過西方澤鵟，但沒有標本或照片為證，因此一直未被列入台灣鳥類名錄。

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屏東鳥會表示，西方澤鵟雄成鳥羽色的辨識上困難度不高，不過因過去沒有紀錄，所以一般不會把西方澤鵟考慮進來，容易被判斷為較常見的東方澤鵟的不同色型，或者成鳥、幼鳥的羽色差異。更難得的是這隻西方澤鵟是雄成鳥，通常這類迷路很遠的「迷鳥」，以幼鳥或亞成鳥居多，羽色方面往往較不鮮明，辨識困難度較高，例如日本唯一一筆西方澤鵟紀錄就是幼鳥，近日出現在新北市田寮洋的另筆台灣新紀錄種赤胸朱頂雀，初判也是幼鳥。

分布於中亞、南亞、歐洲和非洲的西方澤鵟，日前現身墾丁龍鑾澤，是台灣有史以來首筆確認紀錄。圖／吳嘉錕提供 分享 facebook

屏東鳥會和吳嘉錕提醒，因龍鑾潭北岸濕地多為私人農地，鳥友若去觀察與拍攝遠來稀客時，一定要尊重私有地地主的權利，不要占用狹窄道路或是妨礙當地居民出入，更不要為了拍攝到唯美的畫面而去餵食或是播放鳥音干擾野鳥習性；龍鑾潭北岸濕地每年度冬的候鳥很多，如澤鵟屬、隼科、魚鷹等，猛禽出現代表該處棲地狀況良好且生態完整，有足夠的小型野生動物供其覓食。

屏東鳥會說，西方澤鵟分類上為鷹科鷂屬，體長43至54公分，翼展115至145公分；雄鳥頭部淡褐色，有明顯的顏盤，胸腹部有稀疏的褐色縱斑，腹部褐色較胸部明顯，背部及翼覆羽形成褐色的三角形區域，翼前緣有淡黃色斑塊，次級飛羽及尾羽灰白色，體上黑白褐三色分明。