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遏止登革熱疫情 高雄市動員4百人展開防疫總動員

2019-11-09 12:29聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市鳳山區文衡里新增一例第二型登革熱個案，高雄市鳳山、三民、鳥松三區今上午展開里鄰防疫總動員，嚴防疫情次波蔓延，由市府秘書長陳鴻益帶隊，動員防疫團隊及里鄰志工約4百多人，分組在鳳山區6里（文衡里、文德、文山、文英、文華、文福里）、三民區2里（寶業、本揚里）及鳥松區1里（鳥松里）等疫情警戒區執行地毯式孳生源檢查與環境整頓工作。

陳鴻益表示，此次在疫情警戒區域內，查獲多處髒亂菜園、空屋、空地、防火巷遭民眾隨意丟棄垃圾，並有堆積雜物及占用情形，阻礙孳生源檢查及噴藥工作進行，形成隱藏性的孳生源及防疫死角；防治登革熱重點在「落實」，呼籲民眾配合市府防疫，主動清除積水容器及室內外雜物，以防範病媒蚊孳生。

市府防疫團隊自11月5日至9日持續進行警戒里別地毯式孳生源檢查及防治，總計清除364處積水容器、查獲20處積水已孳生病媒蚊，並在澄清湖風景區進行病媒蚊密度調查，查獲10個陽性積水容器及捕獲54隻成蚊，已在澄清湖風景區入口處擺放警戒旗、設置健康管理站，進行防蚊衛教及擴大採檢，並請權管單位台灣自來水公司進行防治，避免因遊客眾多傳播登革熱病毒。

衛生局表示，時序雖進入秋冬，但氣溫仍未明顯下降，仍處疫情流行高峰期，民眾須落實「巡、倒、清、刷」及防蚊工作，以降低病媒蚊密度，遏止疫情擴散蔓延。

高雄市鳳山區文衡里新增一例第二型登革熱個案，高雄市鳳山、三民、鳥松三區今上午展開...
高雄市鳳山區文衡里新增一例第二型登革熱個案，高雄市鳳山、三民、鳥松三區今上午展開里鄰防疫總動員，由市府秘書長陳鴻益帶隊動員4百多人，嚴防疫情次波蔓延。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市鳳山區文衡里新增一例第二型登革熱個案，高雄市鳳山、三民、鳥松三區今上午展開...
高雄市鳳山區文衡里新增一例第二型登革熱個案，高雄市鳳山、三民、鳥松三區今上午展開里鄰防疫總動員，由市府秘書長陳鴻益帶隊動員4百多人，嚴防疫情次波蔓延。圖／高雄市衛生局提供
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疫情病媒蚊登革熱

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