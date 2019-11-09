墾丁龍鑾潭迎稀客 首度確認西方澤鵟造訪台灣

2019-11-09 10:47 中央社 屏東縣9日電



遠方稀客西方澤鵟最近造訪恆春半島墾丁龍鑾潭，屏東縣野鳥學會今天發布新聞稿表示，這是台灣有史以來首筆確認的西方澤鵟紀錄。

據屏東鳥會提供資料，西方澤鵟體長43到54公分，翼展115到145公分。雄鳥頭部淡褐色，有明顯顏盤，胸腹部有稀疏褐色縱斑，腹部褐色較胸部明顯，背部及翼覆羽形成褐色三角形區域，翼前緣有淡黃色斑塊，次級飛羽及尾羽灰白色，體上黑白褐三色分明。

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鳥友吳嘉錕今年10月底在社群網站臉書（Facebook）分享於龍鑾潭北岸濕地拍到的2隻澤鵟打架照，被眼尖資深鳥友發現其中1隻羽色與常見的東方澤鵟明顯不同，應是非常稀有的西方澤鵟，之後也經台南市野鳥學會理事長潘致遠確認是西方澤鵟雄成鳥。

屏東鳥會表示，和東亞地區常見的東方澤鵟不同，西方澤鵟分布於中亞、南亞、歐洲和非洲，在東亞記錄非常少，台灣歷史上僅公元1865年文獻提及曾在高雄記錄過西方澤鵟，但沒標本或照片為證，西方澤鵟一直沒被列入台灣鳥類名錄內。

屏東鳥會表示，其實西方澤鵟雄成鳥羽色辨識困難度不高，但由於過去沒紀錄，易被判斷為較常見的東方澤鵟不同色型或成鳥、幼鳥羽色差異。

屏東鳥會說，更難得的是這隻西方澤鵟是雄成鳥，通常這類迷路很遠的迷鳥，以年輕幼鳥或亞成鳥居多，羽色方面往往較不鮮明，辨識難度較高，日本唯一西方澤鵟紀錄就是幼鳥。

龍鑾潭北岸濕地由於荒廢和地勢低窪而成為濕地型態，每年度冬候鳥、猛禽多，如澤鵟屬、隼科與魚鷹；屏東鳥會說，猛禽出現表示棲地狀況良好且生態完整，有足夠小型野生動物供覓食。

恆春半島進入冬季候鳥過境期，龍鑾潭是冬季候鳥聚集地，墾丁國家公園管理處在龍鑾潭設有賞鳥中心。