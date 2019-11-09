屏東監獄醬油還沒上架就搶貨 矯正聯展明星商品大集合

2019-11-09 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「法務部矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示（售）會」，11月8日至11日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出四天，由全國51所矯正機關共同參與，各地區矯正機關的熱門商品，例如屏東監獄自釀醬油、金門監獄的陽光麵線、宜蘭監獄的牛奶棒等，都加入參展行列，其中屏東監獄的「大哥醬油」貨還沒推進來，就有民眾排隊，詢問度超高。

108年矯正聯展陳列「矯正出品.實在安心」的自營作業產品，也有藝文技訓創作展覽、購物打卡滿額贈禮、智慧監獄初探、 矯正興革亮點等內容等。會場不僅讓民眾可以現場試吃，品嘗各地區矯正機關「一監一特色」具代表性的優質熱銷商品，同時也創新推出「矯正幸福狗周邊商品」與LINE貼圖，還有許多藝術作品。

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各矯正機關都有自己的明星商品，像屏東監獄自釀醬油，貨還沒推進來，就有人排隊，詢問度超高，現場攤位人潮不斷，各個矯正單位的「明星」商品，一上架都被搶購，還有打卡、滿額送好禮等優惠。

今天開幕會場並播放討論度與點閱率超高的「收容人微廣告設計比賽」作品，每一部作品在收容人及管教人員、社會志工的通力合作下，滙聚由悔入情的能量，有暖風、有洋蔥，台下觀眾看了很感動。 短短2個月，粉絲專頁就有破萬的按讚數。