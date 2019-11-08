韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市長韓國瑜從10月16日請假以來，除了半天銷假和美國在台協會代表碰面外，就從南到北在外縣市拚總統選舉，本周日終於要回防高雄，要在高雄市競選總部辦幹部授證大會，今天起高雄市不少路口高掛韓國瑜和國民黨籍立委參選人的聯合看板，要和蔡英文在高雄拚場。

總統蔡英文拚連任，在高雄的競選總部預訂11月16日成立，韓國瑜競選總部搶先回防，10日在競選總部為幹部舉辦授證大會，下午參加基督教祈福協會，晚上是海內外醫療界挺韓國瑜競選總統及立委選舉後援會成立大會，拚場意味濃，雙方也紛紛在掛起聯合看板。

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