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小英高雄競總座落陳菊勝選地 母雞帶小雞聯合看板掛出

2019-11-08 21:55聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

尋求連任的蔡英文總統高雄市競選總部確定11月16日下午4時舉辦成立大會，蔡總統和高雄市8名也尋求連任民進黨立委參選人聯合看板已掛在總部上方，聯合看板也陸續架設在許多街口。

蔡英文總統高雄市競選總部設在捷運鳳山西站南面和高雄市議會之間，和總統府祕書長陳菊2014年競選連任高雄市長的總部同位置。蔡英文高雄競總主任委員管碧玲說，這塊福地是勝利的象徵，許多市民「對於去年受到韓國瑜欺騙，現今憤怒感十足，紛紛出錢出力，共同捐款搭建市民總部，要為高雄雪恥，從高雄開始贏，高雄大贏、台灣就大贏。」

蔡英文高雄競選總部執行總幹事康裕成說，隨著選情升溫，蔡總統聲勢持續上升，尋求連任的8席高雄立委候選人把握機會，在各大路口與街頭顯眼處掛上與小英的合體看板，除增加曝光度，展現團結氣勢，也盼總統支持度延伸至立委選情，讓「辣台妹」小英效應延燒，發揮母雞帶小雞的功能。

康裕成強調，網路空戰雖日趨重要，實體選舉看板依然不可少，以此管道擴大接觸選民機會，鞏固潛在支持者；面對明年總統選舉，高雄競選總部卯足全力，誓言要讓蔡總統在高雄市得票過半、8席立委連任。

民進黨總統參選人蔡英文高雄市競選總部定於16日成立，蔡總統與8 位高雄市民進黨立...
民進黨總統參選人蔡英文高雄市競選總部定於16日成立，蔡總統與8 位高雄市民進黨立委參選人的聯合看板掛在總部上方，相當顯眼。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨總統參選人蔡英文高雄市競選總部定於16日成立，蔡總統與8 位高雄市民進黨立...
民進黨總統參選人蔡英文高雄市競選總部定於16日成立，蔡總統與8 位高雄市民進黨立委參選人的聯合看板掛在總部上方。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市蔡英文

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