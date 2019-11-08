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屏東里港3社區照顧關懷據點成立 全縣佈建密度達75.38%

2019-11-08 19:15聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣里港鄉玉田村、鐵店村及瀰力村3處社區照顧關懷據點， 今天同日正式揭牌啟用，里港鄉內社區照顧關懷據點增為11處據點。屏東縣長潘孟安表示，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，ㄧ村里一處社區照顧關懷據點，是自己最重視的一個施政項目。

潘孟安表示，目前全縣據點數達349處，佈建密度達75.38%，C級巷弄長照站達191處，屏東縣繼續朝向朝一村里一據點的「安居大社區」目標邁進。

玉田社區關懷據點由熱心的地方人士郭新發理事長帶領，社區原就有自組環保志工，每逢假日會在社區活動中心進行環境清潔，為了就是要讓社區保有乾淨整潔的活動空間；在理事長積極的鼓勵下開始籌備關懷據點，活動中心雖然空間不大，但社區長者參與踴躍，自開辦後每週二長輩都準時8點半到報，每每經過就可聽到裡面充滿笑聲及歡樂。

鐵店社區在村長許麗惠熱心的投入下成立，村長召集了一群地方媽媽擔任據點志工，也善用了地方資源連結，與向日葵護理之家互助合作，連結課程資源。在多元的課程讓長輩流連忘返，不管是手工藝、彈力帶體適能及桌遊課程，樣樣都豐富了每週五的據點日。

瀰力社區自97年開始因種種原因歷經了兩次的停辦，在村長王正霖上任後再次承辦關懷據點，招募到一群熱心志工後正式成立；雖然瀰力村人口少，且參與的志工偏高齡，但志工媽媽們卻十分投入與熱心。據點日前天還會集合到志工班長家一起備課，為的就是讓長者可以有活潑又好玩的據點活動；每到週二據點日時大家一起在活動中心外百年的老樹下乘著風運動，讓原本行動不便、不愛出門的社區長輩也在據點中認識新朋友，漸漸開朗許多。

屏東縣里港鄉鐵店社區照顧關懷據點成立。圖／屏東縣政府提供
屏東縣里港鄉鐵店社區照顧關懷據點成立。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣里港鄉玉田村社區照顧關懷據點成立。圖／屏東縣政府提供
屏東縣里港鄉玉田村社區照顧關懷據點成立。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣里港鄉瀰力社區長輩迎賓表演。圖／屏東縣政府提供
屏東縣里港鄉瀰力社區長輩迎賓表演。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣潘孟安

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