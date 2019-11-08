屏東里港3社區照顧關懷據點成立 全縣佈建密度達75.38%
2019-11-08 19:15
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
屏東縣里港鄉玉田村、鐵店村及瀰力村3處社區照顧關懷據點， 今天同日正式揭牌啟用，里港鄉內社區照顧關懷據點增為11處據點。屏東縣長潘孟安表示，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，ㄧ村里一處社區照顧關懷據點，是自己最重視的一個施政項目。
潘孟安表示，目前全縣據點數達349處，佈建密度達75.38%，C級巷弄長照站達191處，屏東縣繼續朝向朝一村里一據點的「安居大社區」目標邁進。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
玉田社區關懷據點由熱心的地方人士郭新發理事長帶領，社區原就有自組環保志工，每逢假日會在社區活動中心進行環境清潔，為了就是要讓社區保有乾淨整潔的活動空間；在理事長積極的鼓勵下開始籌備關懷據點，活動中心雖然空間不大，但社區長者參與踴躍，自開辦後每週二長輩都準時8點半到報，每每經過就可聽到裡面充滿笑聲及歡樂。
鐵店社區在村長許麗惠熱心的投入下成立，村長召集了一群地方媽媽擔任據點志工，也善用了地方資源連結，與向日葵護理之家互助合作，連結課程資源。在多元的課程讓長輩流連忘返，不管是手工藝、彈力帶體適能及桌遊課程，樣樣都豐富了每週五的據點日。
瀰力社區自97年開始因種種原因歷經了兩次的停辦，在村長王正霖上任後再次承辦關懷據點，招募到一群熱心志工後正式成立；雖然瀰力村人口少，且參與的志工偏高齡，但志工媽媽們卻十分投入與熱心。據點日前天還會集合到志工班長家一起備課，為的就是讓長者可以有活潑又好玩的據點活動；每到週二據點日時大家一起在活動中心外百年的老樹下乘著風運動，讓原本行動不便、不愛出門的社區長輩也在據點中認識新朋友，漸漸開朗許多。
留言