旅港畫家回故鄉屏東辦個展 無心插柳成「水痕藝境」

2019-11-08 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣政府文化處邀請定居香港的藝術家卓有瑞，返鄉以｢水痕藝境 」為主題舉辦個展，作品以獨特的水漬技法，讓畫面游走於虛實夢幻之間，讓人從中欣賞到作者卓絕的繪畫功力，11月9日至12月22日於屏東美術館展出。

卓有瑞已年近七旬，是屏東南州鄉人，小學三、四年級即跟隨蔡水林老師學畫，國立台灣師大美術系畢業後不久，即以巨幅細膩寫實的「香蕉連作」油畫作品，是首位以幻燈機輔助繪畫，引起畫壇關注。

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文化處表示，1976年卓有瑞移居美國深造，正值美國新寫實主義浪潮，當時畫家大都以人物、招牌、玻璃帷幕反影、街景作表現。卓有瑞持續以超寫實的油畫為創作，題材則以老舊木門、鐵柵門、磚牆、廢物蓋、消防水龍頭……等，描繪紐約街頭陽光燦爛的角落，畫面上充滿細膩寫實的老舊物體與強烈光影，卻隱約有一絲絲客居異鄉的哀愁。

2005年起卓有瑞任教香港浸信會大學視覺藝術院，從此定居香港創作。或許回歸東方之後，常有閒暇四處旅遊，她把創作主題從城市角落轉向以大自然為題材，視角則從微觀的牆邊一角，轉而以宏觀的視野凝視山水、天空、樹林，表現生命中雲淡風輕的詩意，水漬系列作品即創作於此時期以迄現在。