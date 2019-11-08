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屏大成立大武山社會實踐暨永續發展中心 加速地方創生

2019-11-08 18:30聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

國立屏東大學為實踐大學社會責任，今年投入地方創生，協助縣內牡丹鄉、泰武鄉、枋寮鄉等3個鄉公所，提案取得國發會近億元補助。屏大今天在校內成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」，結合各方資源，全力推動區域經濟、社會、文化、環境的永續發展。

屏東大學表示，成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」，能整合校內各項主要與社會實踐、產業發展相關的計畫與課程，並將教學課程與研究計畫成果導入地方，結合各方資源，擴展學校實踐社會責任的面向與深度。

2019年為台灣地方創生元年，屏大教師團隊從今年上半年度即積極拜訪在地鄉鎮公所，並密集交流，期能將大學研究能量與在地資源緊密結合。截至目前為止，屏大已與屏東縣13個鄉鎮區公所共同合作推動創生計畫，並已協助9個合作公所提案申請，其中3個合作單位包括屏東縣牡丹鄉、泰武鄉、枋寮鄉公所，均取得行政院國家發展委員同意補助，建議補助總金額合計達9970萬元。

屏縣府研考處長鄞鳳蘭表示，屏東在地方創生元年就獲得數億元補助，尤其每個補助按都有屏東大學的協助，現在屏大已經和我們屏東在地有了相當深入的連結。

屏東大學校長古光源表示，大武山社會責任實踐中心的揭幕，就是為了體現社會各界對於屏東大學的期待，讓大學教師走到圍牆外，與政府和社會連結，為屏東在地發展和照顧弱勢等社會關注議題善盡一己之力。

屏東大學目前執行2件教育部USR （大學社會責任推動中心）萌芽型計畫「讓生命不同凡”想”-屏東身心障礙成人服務機構支持網絡」與「搖滾社會力_在地關懷為導向的社會企業與青年實踐計畫」，即結合地方政府及產業資源，由教師帶領學生以跨系所、跨領域、跨校合作方式投入場域實作。

今天揭牌現場除展示與說明目前執行的2件USR計畫，也介紹另2件向教育部申請109年度第二期USR計畫：「多元文化產業推進器–屏東地方創生實踐計畫」與「朱雀先驅：屏東偏鄉3師共學模式計畫」的推動內容。

國立屏東大學今天成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」。記者江國豪／攝影
國立屏東大學今天成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」。記者江國豪／攝影
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國立屏東大學今天成立「大武山社會實踐暨永續發展中心」。記者江國豪／攝影
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屏東縣教育部實踐大學

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